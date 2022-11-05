06:43 05.11.2022 (обновлено: 09:31 05.11.2022)
Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка, передает Reuters
Reuters: Россия попросила снять санкции с Россельхозбанка для осуществления экспорта зерна
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Россия попросила западные страны разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.
Источник агентства в ООН сообщил, что эта инициатива обсуждается с представителями Европейского Союза и другими сторонами.
В Стамбуле 22 июля подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.
Путин в начале сентября указывал, что большую часть украинского зерна получает Запад, а не нуждающиеся африканские страны. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Срок действия договора истекает 19 ноября.
В конце прошлой недели после устроенной Киевом террористической атаки на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к реализации соглашения.