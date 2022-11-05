https://ria.ru/20221105/rosselkhozbank-1829310107.html

Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка, передает Reuters

Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка, передает Reuters - РИА Новости, 05.11.2022

Россия призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка, передает Reuters

Москва призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источники. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T06:43

2022-11-05T06:43

2022-11-05T09:31

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россельхозбанк

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для облегчения экспорта российского зерна, передает агентство Reuters со ссылкой на источники.В статье отмечается, что это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.Источник агентства в ООН сообщил, что эта инициатива обсуждается с представителями Европейского Союза и другими сторонами.В Стамбуле 22 июля подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители Москвы, Анкары, Киева и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.Путин в начале сентября указывал, что большую часть украинского зерна получает Запад, а не нуждающиеся африканские страны. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Срок действия договора истекает 19 ноября.В конце прошлой недели после устроенной Киевом террористической атаки на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в зерновой сделке, но после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к реализации соглашения.

https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html

https://ria.ru/20221104/prodovolstvie-1829245147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, россельхозбанк, евросоюз, турция, оон