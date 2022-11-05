Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка пострадал один человек - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/ranenie-1829398983.html
При обстреле Донецка пострадал один человек
При обстреле Донецка пострадал один человек - РИА Новости, 05.11.2022
При обстреле Донецка пострадал один человек
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:52
2022-11-05T20:58
в мире
алексей кулемзин (донецк)
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_ba619a67cf144201225b9f413570d436.jpg
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате дневного обстрела пос. Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу днем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 15 снарядов.
https://ria.ru/20221104/obstrel-1829231098.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786366112_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_b5b528920e8b0ae4c8c2cba33947ecb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:52 05.11.2022 (обновлено: 20:58 05.11.2022)
 
При обстреле Донецка пострадал один человек

Мэр Кулемзин: мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате дневного обстрела пос. Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
В субботу днем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 15 снарядов.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 15:42Специальная военная операция на Украине
Число раненных при обстреле ВСУ Владимировки в ДНР выросло до трех человек
 
В миреАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала