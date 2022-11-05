https://ria.ru/20221105/ranenie-1829398983.html

При обстреле Донецка пострадал один человек

При обстреле Донецка пострадал один человек - РИА Новости, 05.11.2022

При обстреле Донецка пострадал один человек

Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T20:52

2022-11-05T20:52

2022-11-05T20:58

в мире

алексей кулемзин (донецк)

донецк

кировский район

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате дневного обстрела пос. Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу днем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 15 снарядов.

https://ria.ru/20221104/obstrel-1829231098.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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