https://ria.ru/20221105/ranenie-1829398983.html
При обстреле Донецка пострадал один человек
При обстреле Донецка пострадал один человек - РИА Новости, 05.11.2022
При обстреле Донецка пострадал один человек
Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:52
2022-11-05T20:52
2022-11-05T20:58
в мире
алексей кулемзин (донецк)
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донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Кировского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате дневного обстрела пос. Абакумова Кировского района осколочное ранение получил мужчина 1979 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.В субботу днем представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что украинские войска за полчаса выпустили по Донецку 15 снарядов.
https://ria.ru/20221104/obstrel-1829231098.html
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в мире, алексей кулемзин (донецк), донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
20:52 05.11.2022 (обновлено: 20:58 05.11.2022)
При обстреле Донецка пострадал один человек
Мэр Кулемзин: мужчина получил ранение в результате обстрела украинскими войсками Донецка