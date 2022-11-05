https://ria.ru/20221105/provokatsiya-1829406515.html

Террористы готовят провокацию в Идлибе, заявили в ЦПВС

Террористы готовят провокацию в Идлибе, заявили в ЦПВС - РИА Новости, 05.11.2022

Террористы готовят провокацию в Идлибе, заявили в ЦПВС

Боевики "Джебхат ан-Нусры"* планируют атакавать районы в Идлибе, где находятся лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил замруководителя... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:09

2022-11-05T22:09

2022-11-05T23:37

в мире

идлиб (мухафаза)

россия

алеппо

белые каски

войска воздушно-космической обороны

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Боевики "Джебхат ан-Нусры"* планируют атакавать районы в Идлибе, где находятся лагеря беженцев, чтобы обвинить в этом Россию, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* ("Хайат тахрир аш-шам"*) совместно с псевдогуманитарной организацией "Белые каски" планируется проведение провокаций в провинции Идлиб. Боевики намерены провести постановочные съемки последствий инсценированных ударов в районах расположения лагерей беженцев в населенных пунктах Кафер-Диан и Кафер-Джалес провинции Идлиб", — сказал Егоров на брифинге.Он уточнил, что в нанесении ударов по мирным жителям и гуманитарным объектам боевики намерены обвинить также и сирийские правительственные силы.Кроме того, за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали восемь обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Также они трижды открывали огонь в провинции Идлиб, один раз в Алеппо, а в провинции Латакия — пять раз.Егоров добавил, что в провинции Идлиб террористы при помощи БПЛА, запущенного из района Руайха, скинули два самодельных взрывных устройства на позиции правительственных сил, расположенные в том же районе. Ранены семь сирийских военнослужащих.Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий. Дамаск, в свою очередь, обвиняет ее в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221018/idlib-1824993168.html

https://ria.ru/20221026/snaryad-1827055049.html

идлиб (мухафаза)

россия

алеппо

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в мире, идлиб (мухафаза), россия, алеппо, белые каски, войска воздушно-космической обороны