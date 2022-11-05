https://ria.ru/20221105/prazdnik-1829376621.html
На Кипре отметили российский День народного единства
На Кипре отметили российский День народного единства - РИА Новости, 05.11.2022
На Кипре отметили российский День народного единства
На Кипре в городе Лимасол у здания почетного консульства России в субботу прошли торжественные мероприятия в честь российского государственного праздника Дня... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:33
2022-11-05T17:33
2022-11-05T21:43
россия
кипр
евросоюз
лимасол (район)
день народного единства в россии
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АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. На Кипре в городе Лимасол у здания почетного консульства России в субботу прошли торжественные мероприятия в честь российского государственного праздника Дня народного единства и чествования Казанской иконы Божией Матери, в них приняли участие российские соотечественники и сторонники России, сообщил координационный совет российских соотечественников Кипра."Состоялось представление просветительской экспозиции "Народное единство России" на русском и греческом языках. Многометровые красочные плакаты о России и ее многовековой и современной истории, свидетельствующей о могучих традициях государственного и общественного управления, духовной мудрости и богатой многонациональной культуры, размещённые на улице города, привлекли внимание множества киприотов и иностранных туристов", - говорится в сообщении.Специально к этому дню была изготовлена многократно увеличенная копия Казанской иконы Божией Матери Московского списка 17-го века.Мероприятие открыл праздничный молебен по святейшему благословению митрополита Лимассольского Кипрской православной церкви Афанасия. С приветственным словом выступил советник-посланник посольства России в Республике Кипр Андрей Панюхов."Мы стоим на историческом рубеже, впереди самое опасное и непредсказуемое, и вместе с тем важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Ho мы знаем, что настоящая сила в правде. И она на стороне России. В конечном счете, как это всегда было со времен Минина и Пожарского, судьба России, ее прогресс и процветание в надежных руках многонационального народа, в его сплоченности и единстве", - сказал он.С поздравлениями и словами поддержки России выступили российские и кипрские общественные деятели. Провел мероприятие представитель организатора Дмитрий Апраксин, профессор Университета Никосии, член Координационного совета российских соотечественников.С пожеланиями победы и в знак поддержки действий России по освобождению мира от неонацизма участники акции принесли с собой цветы герани.Мероприятие было санкционировано властями города, безопасность обеспечивала полиция Кипра.Совет напомнил, что российско-кипрские дипломатические отношения существуют с 1960 года и являются традиционно дружественными. Что касается мнения жителей Кипра по украинскому вопросу, то, по данным опросов, 58% против участия Кипра в санкциях ЕС в отношении России, 86% против военной помощи Украине.
https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829296846.html
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россия, кипр, евросоюз, лимасол (район), день народного единства в россии
Россия, Кипр, Евросоюз, Лимасол (район), День народного единства в России
17:33 05.11.2022 (обновлено: 21:43 05.11.2022)
На Кипре отметили российский День народного единства
На Кипре в городе Лимасол у здания консульства России отметили День народного единства
АФИНЫ, 5 ноя - РИА Новости. На Кипре в городе Лимасол у здания почетного консульства России в субботу прошли торжественные мероприятия в честь российского государственного праздника Дня народного единства и чествования Казанской иконы Божией Матери, в них приняли участие российские соотечественники и сторонники России, сообщил координационный совет российских соотечественников Кипра.
"Состоялось представление просветительской экспозиции "Народное единство России" на русском и греческом языках. Многометровые красочные плакаты о России и ее многовековой и современной истории, свидетельствующей о могучих традициях государственного и общественного управления, духовной мудрости и богатой многонациональной культуры, размещённые на улице города, привлекли внимание множества киприотов и иностранных туристов", - говорится в сообщении.
Специально к этому дню была изготовлена многократно увеличенная копия Казанской иконы Божией Матери Московского списка 17-го века.
Мероприятие открыл праздничный молебен по святейшему благословению митрополита Лимассольского Кипрской православной церкви Афанасия. С приветственным словом выступил советник-посланник посольства России в Республике Кипр Андрей Панюхов.
"Мы стоим на историческом рубеже, впереди самое опасное и непредсказуемое, и вместе с тем важное десятилетие со времен Второй мировой войны. Ho мы знаем, что настоящая сила в правде. И она на стороне России. В конечном счете, как это всегда было со времен Минина и Пожарского, судьба России, ее прогресс и процветание в надежных руках многонационального народа, в его сплоченности и единстве", - сказал он.
С поздравлениями и словами поддержки России выступили российские и кипрские общественные деятели. Провел мероприятие представитель организатора Дмитрий Апраксин, профессор Университета Никосии, член Координационного совета российских соотечественников.
С пожеланиями победы и в знак поддержки действий России по освобождению мира от неонацизма участники акции принесли с собой цветы герани.
Мероприятие было санкционировано властями города, безопасность обеспечивала полиция Кипра.
Совет напомнил, что российско-кипрские дипломатические отношения существуют с 1960 года и являются традиционно дружественными. Что касается мнения жителей Кипра по украинскому вопросу, то, по данным опросов, 58% против участия Кипра в санкциях ЕС
в отношении России, 86% против военной помощи Украине
.