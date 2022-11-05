https://ria.ru/20221105/pozhar-1829403591.html
Следователи допросили собственника кафе в Костроме, где произошел пожар
Следователи допросили собственника кафе в Костроме, где произошел пожар - РИА Новости, 05.11.2022
Следователи допросили собственника кафе в Костроме, где произошел пожар
Следователи установили и допросили собственника кафе в Костроме, при пожаре в котором погибли 13 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:42
2022-11-05T21:42
2022-11-05T22:21
происшествия
кострома
россия
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи установили и допросили собственника кафе в Костроме, при пожаре в котором погибли 13 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России."В ходе расследования установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям", - говорится в сообщении.Также продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.Ранее СУСК по Костромской области сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".Также в ведомстве уточнили, что следователи изъяли фрагменты сигнального заряда, напольного покрытия и потолочного перекрытия. Кроме того, следственным управлением СК России по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.
https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html
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происшествия, кострома, россия, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Россия, Костромская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
21:42 05.11.2022 (обновлено: 22:21 05.11.2022)
Следователи допросили собственника кафе в Костроме, где произошел пожар
Следователи установили и допросили собственника кафе в Костроме, где произошел пожар
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Следователи установили и допросили собственника кафе в Костроме, при пожаре в котором погибли 13 человек, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
"В ходе расследования установлен и допрошен собственник здания, который сдавал помещения в аренду нескольким арендодателям", - говорится в сообщении.
Также продолжаются допросы потерпевших и свидетелей, назначены судебные экспертизы.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. По информации администрации региона, подписано распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Ранее СУСК по Костромской области
сообщил о возбуждении двух уголовных дел - о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время задержан предполагаемый виновник пожара в кафе "Полигон". Им оказался 23-летний мужчина, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что предварительно привело к возгоранию. Также в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержана директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения. По информации следствия, изъяты части электрической проводки и другие предметы. СК
РФ проводит проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при контроле ночного клуба "Полигон".
Также в ведомстве уточнили, что следователи изъяли фрагменты сигнального заряда, напольного покрытия и потолочного перекрытия. Кроме того, следственным управлением СК России по Костромской области проводится доследственная проверка по факту бездействия должностных лиц в части организации проверок арендатора здания, оказывавшего услуги общественного питания.