https://ria.ru/20221105/pozhar-1829399784.html

Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК

Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК - РИА Новости, 05.11.2022

Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК

Из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T21:02

2022-11-05T21:02

2022-11-05T21:16

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК."На данный момент опознаны тела 12 погибших", — подчеркнули в ведомстве.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.Как сообщил в СК, предполагаемого виновника пожара уже задержали. В ведомстве уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в применении пиротехнического средства в кафе.Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.

https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

кострома

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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме