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Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК - РИА Новости, 05.11.2022
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Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК
Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК - РИА Новости, 05.11.2022
Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК
Из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T21:02
2022-11-05T21:16
происшествия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК."На данный момент опознаны тела 12 погибших", — подчеркнули в ведомстве.Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.Как сообщил в СК, предполагаемого виновника пожара уже задержали. В ведомстве уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в применении пиротехнического средства в кафе.Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.
https://ria.ru/20221105/khalatnost-1829387482.html
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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
21:02 05.11.2022 (обновлено: 21:16 05.11.2022)
 
Среди погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК

СК России: из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме
Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе Полигон на Никитской улице в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
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Сотрудники противопожарной службы МЧС России на месте пожара в ночном клубе "Полигон" на Никитской улице в Костроме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Из 13 погибших при пожаре в кафе в Костроме опознали 12 человек, сообщил СК.
"На данный момент опознаны тела 12 погибших", — подчеркнули в ведомстве.
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 19:02
Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме
Пожар в кафе "Полигон" начался около 02:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали 250 человек. По последним данным, жертвами пожара стали 13 человек.
Как сообщил в СК, предполагаемого виновника пожара уже задержали. В ведомстве уточнили, что это 23-летний мужчина, его подозревают в применении пиротехнического средства в кафе.
Власти Костромской области объявили понедельник, 7 ноября, днем траура.
Ликвидация пожара в кафе Полигон в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах
 
ПроисшествияКостромаСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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