Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/posobniki-1829363824.html
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ - РИА Новости, 05.11.2022
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:48
2022-11-05T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829367511_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1940156a4a2191786677993ad70f566e.jpg
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия данным лицам может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.Ранее собеседник агентства рассказал о задержании в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ."Среди задержанных – наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", - заявил источник.По его словам, задержанным может грозить до 20 лет тюрьмы. "В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Шпионаж" и "Государственная измена", за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы", - рассказал он.Источник в силовых структурах РФ уточнил, что в таких случаях явка с повинной может смягчить наказание за пособничество либо помочь избежать уголовной ответственности.
https://ria.ru/20221016/udary-1824363527.html
https://ria.ru/20221104/navodchik-1829263447.html
луганская народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры задержания корректировщиков огня ВСУ в ЛНР
Среди нескольких десятков задержанных в ходе спецоперации в ЛНР пособников СБУ были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия им может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ
2022-11-05T15:48
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829367511_82:0:1522:1080_1920x0_80_0_0_82acf7b196dd982a4c00efd8e231fc11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
15:48 05.11.2022 (обновлено: 16:30 05.11.2022)
 
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ

Среди более 20 задержанных в ЛНР пособников СБУ есть корректировщики огня украинской армии

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия данным лицам может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.
Ранее собеседник агентства рассказал о задержании в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ.
Остатки боеприпаса, выпущенного артиллерией ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 07:16Специальная военная операция на Украине
Задержанная пособница ВСУ рассказала о ракетных ударах по мирным жителям
"Среди задержанных – наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", - заявил источник.
По его словам, задержанным может грозить до 20 лет тюрьмы. "В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Шпионаж" и "Государственная измена", за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы", - рассказал он.
Источник в силовых структурах РФ уточнил, что в таких случаях явка с повинной может смягчить наказание за пособничество либо помочь избежать уголовной ответственности.
Допрос наводчика ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
4 ноября, 18:34Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области задержали наводчика ВСУ, следившего за дивизией ВДВ
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала