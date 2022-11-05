https://ria.ru/20221105/posobniki-1829363824.html
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ - РИА Новости, 05.11.2022
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:48
2022-11-05T15:48
2022-11-05T16:30
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Среди задержанных в ходе спецоперации в Луганской Народной Республике пособников Службы безопасности Украины были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия данным лицам может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ.Ранее собеседник агентства рассказал о задержании в ЛНР более 20 человек, подозреваемых в сотрудничестве с СБУ."Среди задержанных – наводчики, передававшие данные для нанесения украинскими военными ракетных и артиллерийских ударов, в результате которых погибли десятки мирных жителей ЛНР, разрушены объекты гражданской инфраструктуры региона", - заявил источник.По его словам, задержанным может грозить до 20 лет тюрьмы. "В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению деталей преступлений пособников киевского режима. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "Шпионаж" и "Государственная измена", за совершение которых грозит до 20 лет лишения свободы", - рассказал он.Источник в силовых структурах РФ уточнил, что в таких случаях явка с повинной может смягчить наказание за пособничество либо помочь избежать уголовной ответственности.
https://ria.ru/20221016/udary-1824363527.html
https://ria.ru/20221104/navodchik-1829263447.html
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Кадры задержания корректировщиков огня ВСУ в ЛНР
Среди нескольких десятков задержанных в ходе спецоперации в ЛНР пособников СБУ были корректировщики огня украинской армии, по итогам следствия им может грозить до 20 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах РФ
2022-11-05T15:48
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PT1M10S
РИА Новости
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безопасность, луганская народная республика, россия, украина, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
15:48 05.11.2022 (обновлено: 16:30 05.11.2022)
Источник рассказал о задержанных в ЛНР пособниках СБУ
Среди более 20 задержанных в ЛНР пособников СБУ есть корректировщики огня украинской армии