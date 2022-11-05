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Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ - РИА Новости, 05.11.2022
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Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ
Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ - РИА Новости, 05.11.2022
Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ
Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:56
2022-11-05T16:56
в мире
владимир путин
россия
земля
снг
роскадастр
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ, сообщается на сайте Кремля."Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительству нужно обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.Также сообщается, что правительство должно обеспечить использование федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" и утвердить план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.Добавляется, что компания "Роскадастр" в рамках своей международной деятельности полномочна осуществлять проведение работ, связанных с созданием портала.Минфину России дано поручение обеспечить в 2023-2025 годах финансирование расходов на создание портала пространственных данных."Росреестру совместно с МИДом России обеспечить: а) согласование с государствами – участниками Содружества Независимых Государств программы и плана-графика, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 1 настоящего перечня поручений, а также решение вопросов, связанных с использованием интернет-портала Содружества Независимых Государств (e-cis.info) для создания портала пространственных данных. б) обмен геопространственной информацией в рамках Соглашения о взаимодействии государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 г. с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221105/obstanovka-1829356141.html
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в мире, владимир путин, россия, земля, снг, роскадастр, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
В мире, Владимир Путин, Россия, Земля, СНГ, Роскадастр, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
16:56 05.11.2022
 
Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ

Президент Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран СНГ

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ, сообщается на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что правительству нужно обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Также сообщается, что правительство должно обеспечить использование федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" и утвердить план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.
Добавляется, что компания "Роскадастр" в рамках своей международной деятельности полномочна осуществлять проведение работ, связанных с созданием портала.
Минфину России дано поручение обеспечить в 2023-2025 годах финансирование расходов на создание портала пространственных данных.
"Росреестру совместно с МИДом России обеспечить: а) согласование с государствами – участниками Содружества Независимых Государств программы и плана-графика, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 1 настоящего перечня поручений, а также решение вопросов, связанных с использованием интернет-портала Содружества Независимых Государств (e-cis.info) для создания портала пространственных данных. б) обмен геопространственной информацией в рамках Соглашения о взаимодействии государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 г. с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне", - добавляется в сообщении.
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В миреВладимир ПутинРоссияЗемляСНГРоскадастрФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
 
 
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