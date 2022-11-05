Путин утвердил поручения по порталу пространственных данных стран СНГ
Президент Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил поручения по созданию портала пространственных данных государств-участников СНГ, сообщается на сайте Кремля.
"Президент утвердил перечень поручений по вопросам создания портала пространственных данных государств-участников Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительству нужно обеспечить разработку программы в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Также сообщается, что правительство должно обеспечить использование федеральной государственной информационной системы "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных" и утвердить план и график мероприятий по созданию портала пространственных данных.
Добавляется, что компания "Роскадастр" в рамках своей международной деятельности полномочна осуществлять проведение работ, связанных с созданием портала.
Минфину России дано поручение обеспечить в 2023-2025 годах финансирование расходов на создание портала пространственных данных.
"Росреестру совместно с МИДом России обеспечить: а) согласование с государствами – участниками Содружества Независимых Государств программы и плана-графика, предусмотренных подпунктами "а" и "в" пункта 1 настоящего перечня поручений, а также решение вопросов, связанных с использованием интернет-портала Содружества Независимых Государств (e-cis.info) для создания портала пространственных данных. б) обмен геопространственной информацией в рамках Соглашения о взаимодействии государств – участников Содружества в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли от 9 октября 1992 г. с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне", - добавляется в сообщении.
28 октября, 12:03Матвиенко назвала формат СНГ по-прежнему актуальным и дееспособным