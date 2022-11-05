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Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня - РИА Новости, 05.11.2022
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Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня
Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня - РИА Новости, 05.11.2022
Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня
Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених рассказал, что киевские власти внесли его в "список террористов" за призывы к прекращению огня, передает... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:25
2022-11-05T19:48
в мире
рольф мютцених
антониу гутерриш
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених рассказал, что киевские власти внесли его в "список террористов" за призывы к прекращению огня, передает немецкое информагентство dpa."Я был раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня", — сказал депутат, выступая на дебатах СДПГ в Берлине.По словам Мютцениха, он получил и угрозы. "На основании включения в список террористов украинского правительства поступали, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже нелегко справиться", — добавил политик.Он отметил, что если приверженность прекращению огня служит критерием для включения в список, то в него должен попасть и генсек ООН Антониу Гутерриш. Причем, подчеркнул Мютцених, в Германии тех, кто, как и он сам, выступает за дипломатию в отношении конфликта на Украине, подвергают дискриминации. В таком отношении он обвинил партнеров СДПГ по правительственной коалиции — "Зеленых" и СвДП. "Остается фактом, что &lt;…&gt; большинство войн в конечном итоге не были закончены на поле боя", — заключил депутат.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221027/partiya-1827377480.html
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в мире, рольф мютцених, антониу гутерриш, киев, берлин (город), украина, оон
В мире, Рольф Мютцених, Антониу Гутерриш, Киев, Берлин (город), Украина, ООН
18:25 05.11.2022 (обновлено: 19:48 05.11.2022)
 
Киев записал немецкого политика в "террористы" за призыв к прекращению огня

Киев внес лидера СДПГ Мютцениха в "список террористов" за призыв к прекращению огня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених рассказал, что киевские власти внесли его в "список террористов" за призывы к прекращению огня, передает немецкое информагентство dpa.
"Я был раздражен тем, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я выступал за прекращение огня или возможность дальнейших дипломатических шагов через локальные прекращения огня", — сказал депутат, выступая на дебатах СДПГ в Берлине.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 22:41
Немецкий депутат покинул партию из-за ее поддержки поставок оружия Украине
По словам Мютцениха, он получил и угрозы.
"На основании включения в список террористов украинского правительства поступали, так сказать, вторичные угрозы. С этим тоже нелегко справиться", — добавил политик.
Он отметил, что если приверженность прекращению огня служит критерием для включения в список, то в него должен попасть и генсек ООН Антониу Гутерриш. Причем, подчеркнул Мютцених, в Германии тех, кто, как и он сам, выступает за дипломатию в отношении конфликта на Украине, подвергают дискриминации. В таком отношении он обвинил партнеров СДПГ по правительственной коалиции — "Зеленых" и СвДП.
"Остается фактом, что <…> большинство войн в конечном итоге не были закончены на поле боя", — заключил депутат.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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В миреРольф МютценихАнтониу ГутерришКиевБерлин (город)УкраинаООН
 
 
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