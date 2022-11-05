https://ria.ru/20221105/podderzhka-1829388435.html

Премьер Сербии пообещала оказать поддержку косовским сербам

Премьер Сербии пообещала оказать поддержку косовским сербам - РИА Новости, 05.11.2022

Премьер Сербии пообещала оказать поддержку косовским сербам

Премьер Сербии Ана Брнабич пообещала поддержку правительства страны косовским сербам и отвергла аналогии с Украиной и Донбассом. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:08

2022-11-05T19:08

2022-11-05T19:38

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ана брнабич

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БЕЛГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Премьер Сербии Ана Брнабич пообещала поддержку правительства страны косовским сербам и отвергла аналогии с Украиной и Донбассом.Сербский президент Александр Вучич в ночь с пятницы на субботу около пяти часов беседовал за закрытыми дверями со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком. В субботу утром сербский лидер провел заседание с кабмином, встречи с послами КНР Чен Бо и РФ Александром Боцан-Харченко, провел телефонный разговор с послом США Кристофером Хиллом, затем беседу с предстоятелем Сербской православной церкви патриархом Порфирием и членами синода, где присутствовал и президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Ранее в субботу Вучич заявил, что власти Сербии "не отступают от ответственной политики мира и стабильности"."В своей борьбе за мир, стабильность, верховенство закона и соблюдение подписанных соглашений, они (косовские сербы - ред.) всегда будут иметь полную поддержку правительства Сербии", - говорится в заявлении Брнабич.Премьер указала, что истерия в приштинских СМИ абсурдна, так как косовские сербы настаивают на выполнении ранее заключенных при посредничестве ЕС соглашений."Параллели, которые экстремисты в Приштине проводят с Украиной и Донбассом, неприемлемые и неподходящие, но достаточно говорят всему миру о тех, кто их использует", - подчеркнула глава сербского кабмина.Ранее в субботу местные СМИ сообщили, что автомобили спецназа полиции самопровозглашенной республики выехали из Приштины на север края.Представители косовских сербов в субботу приняли решение о выходе из парламента, правительства, судов и полиции самопровозглашенной республики. В Северной Косовска-Митровице на полдень 6 ноября назначен митинг-собрание косовских сербов, город с ночи пятницы украшают сербскими флагами. Представители косовских сербов – партия "Сербский список" - заявили в минувший четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности серба - начальника полиции на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что, согласно приказу Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221103/serby-1829103163.html

https://ria.ru/20221103/soglashenie-1829082024.html

https://ria.ru/20221104/podderzhka-1829276874.html

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в мире, александр вучич, ана брнабич, мирослав лайчак, сербия, косово, приштина, евросоюз, сербская православная церковь, миг-29, ми-35