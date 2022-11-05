https://ria.ru/20221105/peshekhod-1829397571.html
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
Автомобиль насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "красный" в Москве на Большой Серпуховской улице, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:25
2022-11-05T20:25
2022-11-05T20:25
происшествия
авто
москва
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bmw x5
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "красный" в Москве на Большой Серпуховской улице, сообщил столичный департамент транспорта."По данным прокуратуры Москвы, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте. По предварительным данным ГИБДД, погибший мужчина пытался перебежать проезжую часть на запрещённый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221105/dtp-1829370307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, bmw x5
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, BMW X5
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет светофора