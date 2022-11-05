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В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный - РИА Новости, 05.11.2022
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В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный - РИА Новости, 05.11.2022
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный
Автомобиль насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "красный" в Москве на Большой Серпуховской улице, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:25
2022-11-05T20:25
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "красный" в Москве на Большой Серпуховской улице, сообщил столичный департамент транспорта."По данным прокуратуры Москвы, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте. По предварительным данным ГИБДД, погибший мужчина пытался перебежать проезжую часть на запрещённый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
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происшествия, авто, москва, гибдд мвд рф, bmw x5
Происшествия, Авто, Москва, ГИБДД МВД РФ, BMW X5
20:25 05.11.2022
 
В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный

В Москве автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу на красный свет светофора

© РИА Новости / Вадим Алексеев / Перейти в медиабанкСветофор
Светофор - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Вадим Алексеев
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил пешехода, пересекавшего дорогу на "красный" в Москве на Большой Серпуховской улице, сообщил столичный департамент транспорта.
"По данным прокуратуры Москвы, водитель автомобиля BMW совершил наезд на пешехода. Мужчина скончался на месте. По предварительным данным ГИБДД, погибший мужчина пытался перебежать проезжую часть на запрещённый сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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ПроисшествияАвтоМоскваГИБДД МВД РФBMW X5
 
 
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