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В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам - РИА Новости, 05.11.2022
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В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам
В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам - РИА Новости, 05.11.2022
В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам
Вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать", сообщил глава координационного совета российских... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:59
2022-11-05T17:59
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать", сообщил глава координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович.Он отметил, что ждет "жестких и решительных мер со стороны полиции"."Как полиция борется с георгиевский ленточкой, видели; как разгоняет бабушек на протесте - тоже. Как стоят в почетном карауле у памятников "румынским героям" - наблюдали. А вот как ловят вандалов, оскверняющих памятники воинам Красной армии - не видели ни разу", - добавил Петрович.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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в мире, молдавия, россия
В мире, Молдавия, Россия
17:59 05.11.2022
 
В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам

В городе Единицы в Молдавии вандалы краской нанесли свастику на памятник "Скорбящая мать"

CC0 / Photobank MD / Мемориальный комплекс "Скорбящая мать" в молдавском городе Единцы
Мемориальный комплекс Скорбящая мать в молдавском городе Единцы - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
CC0 / Photobank MD /
Мемориальный комплекс "Скорбящая мать" в молдавском городе Единцы. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать", сообщил глава координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович.
"В молдавских городах продолжают осквернять памятники героям Великой Отечественной войны. Так сегодня выглядит памятник "Скорбящая мать" в городе Единцы", - написал Петрович в Telegram-канале и сопроводил пост фотографиями, на которых видно, что постамент памятника и стелы вокруг изрисованы свастикой.
Он отметил, что ждет "жестких и решительных мер со стороны полиции".
"Как полиция борется с георгиевский ленточкой, видели; как разгоняет бабушек на протесте - тоже. Как стоят в почетном карауле у памятников "румынским героям" - наблюдали. А вот как ловят вандалов, оскверняющих памятники воинам Красной армии - не видели ни разу", - добавил Петрович.
Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.
Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях
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