https://ria.ru/20221105/pamyatnik-1829380485.html

В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам

В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам - РИА Новости, 05.11.2022

В молдавском городе Единицы вандалы изрисовали памятник советским воинам

Вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать", сообщил глава координационного совета российских... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:59

2022-11-05T17:59

2022-11-05T17:59

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Вандалы на севере Молдавии в городе Единицы краской нарисовали свастику на памятнике "Скорбящая мать", сообщил глава координационного совета российских соотечественников "Победа" Алексей Петрович.Он отметил, что ждет "жестких и решительных мер со стороны полиции"."Как полиция борется с георгиевский ленточкой, видели; как разгоняет бабушек на протесте - тоже. Как стоят в почетном карауле у памятников "румынским героям" - наблюдали. А вот как ловят вандалов, оскверняющих памятники воинам Красной армии - не видели ни разу", - добавил Петрович.Ранее посольство России неоднократно выражало обеспокоенность актами вандализма, связанными с осквернением или разрушением памятников советским солдатам в Молдавии.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, россия