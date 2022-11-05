https://ria.ru/20221105/mobilizatsiya-1829406723.html

В Госдуме рассказали о процессе исправления ошибок по частичной мобилизации

В Госдуме рассказали о процессе исправления ошибок по частичной мобилизации - РИА Новости, 05.11.2022

В Госдуме рассказали о процессе исправления ошибок по частичной мобилизации

Исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток, призывники и члены их семей могут обращаться в том числе и к депутатам, вся помощь будет РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T22:10

2022-11-05T22:10

2022-11-05T22:10

общество

сергей шойгу

владимир путин

россия

украина

госдума рф

генеральная прокуратура рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Исправление ошибок по частичной мобилизации удалось поставить на поток, призывники и члены их семей могут обращаться в том числе и к депутатам, вся помощь будет оказана, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Станкевич.По его словам, в основном граждане обращаются по "типовым для частичной мобилизации" вопросам: в частности, это призыв многодетных отцов, проблемы с различными выплатами, проведение углубленной медкомиссии."Мы уже знаем, как решать все эти вопросы. Депутатских полномочий хватает. Исправление ошибок по частичной мобилизации поставлено на поток", – сказал Станкевич.Он добавил, что сейчас удалось выработать "стандартный алгоритм" по возвращению домой тех, кого призвали ошибочно."Мобилизованные и члены их семей могут обращаться в том числе и к депутатам Госдумы. Мы со своей стороны постараемся оказать всю необходимую поддержку", – подчеркнул Станкевич.Тем не менее, отметил депутат, подход к каждому такому случаю должен быть индивидуальным. Более того, поддерживать мобилизованных и их близких должны власти всех уровней. "Доводить своим бездействием до жалоб" от защитников родины и членов их семей нельзя, подытожил он.Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. После сообщений о нарушениях на местах (брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20221102/mobilizatsiya-1828645373.html

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общество, сергей шойгу, владимир путин, россия, украина, госдума рф, генеральная прокуратура рф, частичная мобилизация в россии