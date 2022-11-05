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Движение транспорта ограничено на курганских трассах из-за непогоды - РИА Новости, 05.11.2022
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Движение транспорта ограничено на курганских трассах из-за непогоды
Движение транспорта ограничено на курганских трассах из-за непогоды - РИА Новости, 05.11.2022
Движение транспорта ограничено на курганских трассах из-за непогоды
Движение пассажирского транспорта ограничено в Курганской области на дорогах федерального и регионального значения из-за непогоды, сообщает управление ГИБДД по... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:16
2022-11-05T20:16
курган
курганская область
гибдд мвд рф
челябинская область
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта ограничено в Курганской области на дорогах федерального и регионального значения из-за непогоды, сообщает управление ГИБДД по региону."Пятого ноября с 20.30 (18.30 мск) по решению региональной Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для регулярных автобусных и школьных перевозок на всех дорогах регионального значения, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан, а также от города Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничение вводится из-за неблагоприятных погодных условий, дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в содержании дорог и ликвидации последствий непогоды.
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курган, курганская область, гибдд мвд рф, челябинская область, общество
Курган, Курганская область, ГИБДД МВД РФ, Челябинская область, Общество
20:16 05.11.2022
 
Движение транспорта ограничено на курганских трассах из-за непогоды

ГИБДД: движение транспорта ограничено на основных курганских трассах из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Движение пассажирского транспорта ограничено в Курганской области на дорогах федерального и регионального значения из-за непогоды, сообщает управление ГИБДД по региону.
"Пятого ноября с 20.30 (18.30 мск) по решению региональной Госавтоинспекции совместно с собственниками региональных и федеральных дорог введено временное ограничение движения для пассажирского транспорта. Запрещено движение для регулярных автобусных и школьных перевозок на всех дорогах регионального значения, а также на федеральных трассах от границы с Челябинской областью до границы с Республикой Казахстан, а также от города Кургана до границ с Тюменской и Свердловской областями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничение вводится из-за неблагоприятных погодных условий, дорожно-эксплуатационными организациями принимаются меры по устранению недостатков в содержании дорог и ликвидации последствий непогоды.
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КурганКурганская областьГИБДД МВД РФЧелябинская областьОбщество
 
 
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