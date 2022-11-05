https://ria.ru/20221105/kostroma-1829371812.html

Родным погибших при пожаре в Костроме помогут с организацией похорон

Родным погибших при пожаре в Костроме помогут с организацией похорон - РИА Новости, 05.11.2022

Родным погибших при пожаре в Костроме помогут с организацией похорон

Родным погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме помогут с организацией похорон, регион готовит распоряжение об оказании финансовой поддержки, сообщил... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:42

2022-11-05T16:42

2022-11-05T16:42

происшествия

сергей ситников

кострома

пожар в кафе в костроме

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РЯЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Родным погибших при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме помогут с организацией похорон, регион готовит распоряжение об оказании финансовой поддержки, сообщил губернатор Сергей Ситников."Дана команда администрации города о том, чтобы помогли людям, родственникам погибших в первую очередь, в организации похорон... Сейчас мы готовим решение областной администрации об оказании помощи родственникам, финансовой помощи", - сказал Ситников в эфире телеканала "Россия 24".Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек. По информации администрации региона, Ситников подписал распоряжение об объявлении на 7 ноября траура, на территории области будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343627.html

кострома

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происшествия, сергей ситников, кострома, пожар в кафе в костроме