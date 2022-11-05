https://ria.ru/20221105/kostroma-1829343018.html

Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар

Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар - РИА Новости, 05.11.2022

Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар

Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:03

2022-11-05T13:03

2022-11-05T13:44

происшествия

кострома

костромская область

следственный комитет россии (ск рф)

пожар в кафе в костроме

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.Отмечается, что на месте трагедии продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области."Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следователями допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что, предварительно, и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.По данным СК, следователи возбудили второе уголовное дело после пожара - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.

https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html

https://ria.ru/20221105/pozhary-1829340172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме