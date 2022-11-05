13:03 05.11.2022 (обновлено: 13:44 05.11.2022)
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где при пожаре погибли люди
© Фото : СУ СК России по Костромской областиСотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте трагедии продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области.
"Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следователями допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что, предварительно, и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.
По данным СК, следователи возбудили второе уголовное дело после пожара - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.