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Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар - РИА Новости, 05.11.2022
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Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар - РИА Новости, 05.11.2022
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:03
2022-11-05T13:44
происшествия
кострома
костромская область
следственный комитет россии (ск рф)
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.Отмечается, что на месте трагедии продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области."Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следователями допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что, предварительно, и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.По данным СК, следователи возбудили второе уголовное дело после пожара - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kriminal-1829344281.html
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происшествия, кострома, костромская область, следственный комитет россии (ск рф), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Костромская область, Следственный комитет России (СК РФ), Пожар в кафе в Костроме
13:03 05.11.2022 (обновлено: 13:44 05.11.2022)
 
Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где был пожар

Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где при пожаре погибли люди

© Фото : СУ СК России по Костромской областиСотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара в кафе Полигон в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : СУ СК России по Костромской области
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи допросили организатора работы кафе в Костроме, где в пожаре погибли 13 человек, сообщает СК РФ в своем Telegram-канале.
Отмечается, что на месте трагедии продолжает работать следственная группа в составе следователей и криминалистов СУ СК России по Костромской области.
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
13:40
"Все началось с драки". Что произошло в сгоревшем ночном клубе в Костроме
"Назначены судебно-медицинские экспертизы, в рамках расследования уголовного дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) следователями допрошена директор ООО "Империя", которая организовывала работу заведения, также установлен и допрашивается подозреваемый в использовании пиротехнического средства, что, предварительно, и привело к возгоранию", - говорится в сообщении.
По данным СК, следователи возбудили второе уголовное дело после пожара - по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
Ликвидация пожара в кафе Полигон в Костроме - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
12:41
Крупные пожары в кафе и ночных клубах в России в 2018 — 2022 годах
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьСледственный комитет России (СК РФ)Пожар в кафе в Костроме
 
 
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