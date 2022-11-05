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В Ашхабаде состоялся концерт в честь российского Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2022
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В Ашхабаде состоялся концерт в честь российского Дня народного единства
В Ашхабаде состоялся концерт в честь российского Дня народного единства - РИА Новости, 05.11.2022
В Ашхабаде состоялся концерт в честь российского Дня народного единства
Посольство России в Туркмении организовало в субботу в Ашхабаде праздничный концерт в честь российского государственного праздника - Дня народного единства. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:33
2022-11-05T19:33
ашхабад
россия
туркмения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
в мире
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АШХАБАД, 5 ноя - РИА Новости. Посольство России в Туркмении организовало в субботу в Ашхабаде праздничный концерт в честь российского государственного праздника - Дня народного единства.Выступление лучшего музыкального коллектива страны – Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева, а также самых известных солистов Ашхабада было организовано при содействии министерства культуры и МИД Туркмении. Концерт прошел на одной из лучших концертных площадок туркменской столицы – на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.Здесь прозвучала русская и советская музыкальная классика, русские народные и популярные песни из советских кинофильмов. Среди них - увертюра к опере Глинки "Руслан и Людмила", "Вальс цветов" Чайковского из балета "Щелкунчик", песни "Подмосковные вечера", "Офицеры", "Королева красоты" и другие популярные в России и СНГ произведения. Зрители не только награждали артистов продолжительными аплодисментами, но и нередко пели песни вместе с ними.Как отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости первый секретарь посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества в Ашхабаде Юлия Зайцева, "это подарок жителям Ашхабада и Туркменистана, чтобы еще раз показать, как многогранна и многолика российская культура, что это часть общемирового достояния".
https://ria.ru/20221105/prazdnik-1829376621.html
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ашхабад, россия, туркмения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг, в мире
Ашхабад, Россия, Туркмения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ, В мире
19:33 05.11.2022
 
В Ашхабаде состоялся концерт в честь российского Дня народного единства

Посольство России организовало в Ашхабаде концерт в честь Дня народного единства

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГорода мира. Ашхабад
Города мира. Ашхабад - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Города мира. Ашхабад. Архивное фото
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АШХАБАД, 5 ноя - РИА Новости. Посольство России в Туркмении организовало в субботу в Ашхабаде праздничный концерт в честь российского государственного праздника - Дня народного единства.
Выступление лучшего музыкального коллектива страны – Государственного симфонического оркестра под управлением Расула Клычева, а также самых известных солистов Ашхабада было организовано при содействии министерства культуры и МИД Туркмении. Концерт прошел на одной из лучших концертных площадок туркменской столицы – на сцене Национального музыкально-драматического театра имени Махтумкули.
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Здесь прозвучала русская и советская музыкальная классика, русские народные и популярные песни из советских кинофильмов. Среди них - увертюра к опере Глинки "Руслан и Людмила", "Вальс цветов" Чайковского из балета "Щелкунчик", песни "Подмосковные вечера", "Офицеры", "Королева красоты" и другие популярные в России и СНГ произведения. Зрители не только награждали артистов продолжительными аплодисментами, но и нередко пели песни вместе с ними.
Как отметила в беседе с корреспондентом РИА Новости первый секретарь посольства РФ в Туркменистане, представитель Россотрудничества в Ашхабаде Юлия Зайцева, "это подарок жителям Ашхабада и Туркменистана, чтобы еще раз показать, как многогранна и многолика российская культура, что это часть общемирового достояния".
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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АшхабадРоссияТуркменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СНГВ мире
 
 
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