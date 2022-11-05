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Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 05.11.2022
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Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата
Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата - РИА Новости, 05.11.2022
Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата
Энергетический кризис в Европе не повлияет на долгосрочные планы по борьбе с изменением климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T03:26
2022-11-05T03:26
в мире
дмитрий медведев
европа
глазго
египет
оон
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе не повлияет на долгосрочные планы по борьбе с изменением климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.В прошлом году на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго около 50 стран подписали соглашение о поэтапном переходе от угля к чистой энергии. В этом году конференция ООН по климату проходит в египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября."Было записано в решении Глазго, что страны принимают усилия по уходу от угля - не прекращают, а постепенно снижают использование. Там же дистанция была прописана от движения к углеродной нейтральности – это 30, 50 и больше лет. Если в какой-то год тренд вообще противоположный, ничего страшного – потом можно наверстать", - сказал климатолог.По его словам, энергетический кризис "конкретного года" не повлияет на долгосрочные планы государств по борьбе с изменением климата."Вот есть механизм устойчивого развития Парижского соглашения. Там есть возможность сделать проекты. Какие? Любые. Никаких ограничений, технологий там вообще обсуждаться не будет. Это решение каждой из сторон, что она делает внутри страны. На международном уровне тоже никаких ограничений не ставится", - подчеркнул климатолог.Кроме того, Кокорин считает, что на предстоящей конференции, которая в этом году проходит в Египте, тема энергетического кризиса Европы не будет столь актуальной."Понимаете, в Африке нет энергокризиса, у них скорее продовольственный кризис, и он длится не первый год. Это тяжелая проблема, куда тяжелее даже климата, потому что там люди умирают от голода. Они скорее об этом будут говорить", - сказал эксперт.Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года тогда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.Выработанное соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
https://ria.ru/20221102/klimat-1828807997.html
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в мире, дмитрий медведев, европа, глазго, египет, оон
В мире, Дмитрий Медведев, Европа, Глазго, Египет, ООН
03:26 05.11.2022
 
Эксперт оценил влияние энергокризиса на борьбу с изменением климата

Климатолог Кокорин: энергокризис не повлияет на планы по борьбе с изменением климата

© AP Photo / Michael ProbstХимический комбинат, Германия
Химический комбинат, Германия - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Michael Probst
Химический комбинат, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Энергетический кризис в Европе не повлияет на долгосрочные планы по борьбе с изменением климата, заявил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин.
В прошлом году на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго около 50 стран подписали соглашение о поэтапном переходе от угля к чистой энергии. В этом году конференция ООН по климату проходит в египетском Шарм-эль-Шейхе с 6 по 18 ноября.
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"Было записано в решении Глазго, что страны принимают усилия по уходу от угля - не прекращают, а постепенно снижают использование. Там же дистанция была прописана от движения к углеродной нейтральности – это 30, 50 и больше лет. Если в какой-то год тренд вообще противоположный, ничего страшного – потом можно наверстать", - сказал климатолог.
По его словам, энергетический кризис "конкретного года" не повлияет на долгосрочные планы государств по борьбе с изменением климата.
"Вот есть механизм устойчивого развития Парижского соглашения. Там есть возможность сделать проекты. Какие? Любые. Никаких ограничений, технологий там вообще обсуждаться не будет. Это решение каждой из сторон, что она делает внутри страны. На международном уровне тоже никаких ограничений не ставится", - подчеркнул климатолог.
Кроме того, Кокорин считает, что на предстоящей конференции, которая в этом году проходит в Египте, тема энергетического кризиса Европы не будет столь актуальной.
"Понимаете, в Африке нет энергокризиса, у них скорее продовольственный кризис, и он длится не первый год. Это тяжелая проблема, куда тяжелее даже климата, потому что там люди умирают от голода. Они скорее об этом будут говорить", - сказал эксперт.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе Россия. 23 сентября 2019 года тогда премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.
Выработанное соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений.
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