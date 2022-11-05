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Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
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Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме
Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме - РИА Новости, 05.11.2022
Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме
Прокуратура Костромской области считает необходимым возбудить по факту пожара в Костроме дело о халатности. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:02
2022-11-05T19:29
происшествия
кострома
костромская область
россия
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Костромской области считает необходимым возбудить по факту пожара в Костроме дело о халатности.Надзорное ведомство провело проверку и выявило в кафе "Полигон" нарушения."Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в релизе.В частности, прокуроры установили факты бездействия чиновников, ответственных за проверки арендатора здания на улице Никитской. По данным ведомства, часть эвакуационных выходов в кафе были закрыты.Пожар в кафе "Полигон" начался около 2:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек.По предварительной информации, пожар мог начаться после того, как один из посетителей подорвал в кафе петарду или другую пиротехнику. Предполагаемого виновника задержали. Также задержана и директор фирмы, организовывавшей работу кафе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Понедельник, 7 ноября, в Костромской области объявлен днем траура.
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происшествия, кострома, костромская область, россия, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Кострома, Костромская область, Россия, Пожар в кафе в Костроме
19:02 05.11.2022 (обновлено: 19:29 05.11.2022)
 
Прокуратура потребовала возбудить дело о халатности из-за пожара в Костроме

Прокуратура сообщила о запертых эвакуационных выходах в сгоревшем кафе в Костроме

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
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Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Прокуратура Костромской области считает необходимым возбудить по факту пожара в Костроме дело о халатности.
Надзорное ведомство провело проверку и выявило в кафе "Полигон" нарушения.
"Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в релизе.
В частности, прокуроры установили факты бездействия чиновников, ответственных за проверки арендатора здания на улице Никитской. По данным ведомства, часть эвакуационных выходов в кафе были закрыты.
Пожар в кафе "Полигон" начался около 2:30 ночи, его площадь составила 3,5 тысячи квадратных метров. По последним данным, жертвами трагедии стали 13 человек.
По предварительной информации, пожар мог начаться после того, как один из посетителей подорвал в кафе петарду или другую пиротехнику. Предполагаемого виновника задержали. Также задержана и директор фирмы, организовывавшей работу кафе. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Понедельник, 7 ноября, в Костромской области объявлен днем траура.
Кадры задержания фигурантов уголовного дела по пожару в кафе Костромы
Вчера, 16:46
В Костроме задержали директора фирмы, организовавшей работу сгоревшего кафе
 
ПроисшествияКостромаКостромская областьРоссияПожар в кафе в Костроме
 
 
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