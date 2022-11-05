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Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 05.11.2022
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Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"
Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 05.11.2022
Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"
Новым председателем французской крайне правой партии "Национальное объединение", которую возглавляла Марин Ле Пен, избран 27-летний Жордан Барделля, передаёт... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:49
2022-11-05T15:10
в мире
марин ле пен
франция
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новым председателем французской крайне правой партии "Национальное объединение", которую возглавляла Марин Ле Пен, избран 27-летний Жордан Барделля, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на итоги голосования.По результатам голосования, 27-летний исполняющий обязанности главы партии Барделля одержал победу, набрав 84,84% голосов, в то время как его оппонент Луи Алио - 15,16%.Таким образом, Барделля сменил на этом посту Марин Ле Пен, которая возглавляла партию с 2011 года.В конце июня Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.Барделля заменял Ле Пен на посту лидера партии на время президентской кампании во Франции в 2022 году.В 16-летнем возрасте в 2012 году Жордан Барделля вступил в партию Ле Пен, которая тогда называлась "Национальный фронт", а в 2014 возглавил партийную организацию в департаменте Сен-Сен-Дени, став самым молодым региональным руководителем партии, В 2015 политик был избран в региональный совет региона Иль-де-Франс. В сентябре 2017 года вошёл в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах. Барделля также с 2019 года является евродепутатом.
https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823219777.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221016/frantsiya-1824433297.html
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в мире, марин ле пен, франция, иль-де-франс
В мире, Марин Ле Пен, Франция, Иль-де-Франс
14:49 05.11.2022 (обновлено: 15:10 05.11.2022)
 
Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"

BFMTV: во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"

CC BY 2.0 / European Parliament / Новый глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделля
Новый глава французской партии Национальное объединение Жордан Барделля - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
CC BY 2.0 / European Parliament /
Новый глава французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделля. Архивное фото
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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новым председателем французской крайне правой партии "Национальное объединение", которую возглавляла Марин Ле Пен, избран 27-летний Жордан Барделля, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на итоги голосования.
По результатам голосования, 27-летний исполняющий обязанности главы партии Барделля одержал победу, набрав 84,84% голосов, в то время как его оппонент Луи Алио - 15,16%.
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Таким образом, Барделля сменил на этом посту Марин Ле Пен, которая возглавляла партию с 2011 года.
В конце июня Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.
Барделля заменял Ле Пен на посту лидера партии на время президентской кампании во Франции в 2022 году.
В 16-летнем возрасте в 2012 году Жордан Барделля вступил в партию Ле Пен, которая тогда называлась "Национальный фронт", а в 2014 возглавил партийную организацию в департаменте Сен-Сен-Дени, став самым молодым региональным руководителем партии, В 2015 политик был избран в региональный совет региона Иль-де-Франс. В сентябре 2017 года вошёл в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах. Барделля также с 2019 года является евродепутатом.
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