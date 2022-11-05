https://ria.ru/20221105/frantsiya-1829356601.html

Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"

Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение" - РИА Новости, 05.11.2022

Во Франции избрали нового главу партии "Национальное объединение"

Новым председателем французской крайне правой партии "Национальное объединение", которую возглавляла Марин Ле Пен, избран 27-летний Жордан Барделля, передаёт... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T14:49

2022-11-05T14:49

2022-11-05T15:10

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марин ле пен

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ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Новым председателем французской крайне правой партии "Национальное объединение", которую возглавляла Марин Ле Пен, избран 27-летний Жордан Барделля, передаёт телеканал BFMTV со ссылкой на итоги голосования.По результатам голосования, 27-летний исполняющий обязанности главы партии Барделля одержал победу, набрав 84,84% голосов, в то время как его оппонент Луи Алио - 15,16%.Таким образом, Барделля сменил на этом посту Марин Ле Пен, которая возглавляла партию с 2011 года.В конце июня Ле Пен заявила, что не останется на посту председателя своей партии "Национальное объединение", так как будет возглавлять депутатскую группу фракции в Национальном собрании Франции.Барделля заменял Ле Пен на посту лидера партии на время президентской кампании во Франции в 2022 году.В 16-летнем возрасте в 2012 году Жордан Барделля вступил в партию Ле Пен, которая тогда называлась "Национальный фронт", а в 2014 возглавил партийную организацию в департаменте Сен-Сен-Дени, став самым молодым региональным руководителем партии, В 2015 политик был избран в региональный совет региона Иль-де-Франс. В сентябре 2017 года вошёл в предвыборный штаб Марин Ле Пен на президентских выборах. Барделля также с 2019 года является евродепутатом.

https://ria.ru/20221011/frantsiya-1823219777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221016/frantsiya-1824433297.html

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