https://ria.ru/20221105/festival-1829226185.html

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" начинает отбор финалистов

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" начинает отбор финалистов - РИА Новости, 05.11.2022

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" начинает отбор финалистов

Третий Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни "Покровский собор" начинает в Москве отбор финалистов, а все желающие поучаствовать в конкурсе... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T03:00

2022-11-05T03:00

2022-11-05T03:06

религия

николай чудотворец

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Липич. Третий Всероссийский фестиваль патриотической авторской песни "Покровский собор" начинает в Москве отбор финалистов, а все желающие поучаствовать в конкурсе могут подать заявки до 25 ноября, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля."Жюри под председательством мэтра авторской песни Александра Мирзаяна приступает к работе 5 ноября. А конкурсные заявки на сайте фестиваля будут приниматься до 25 ноября. Там же зрители совершенно бесплатно могут скачать пригласительные билеты на финал, который пройдет 18 декабря в Гостином Дворе, но стоит поторопиться: их количество ограничено вместимостью зала", - сказал директор "Покровского собора" Станислав Селиванов.По словам художественного руководителя фестиваля, лауреата международных и всероссийских премий, автора-исполнителя Алексея Витакова, в минувшем году в конкурсе было свыше 600 участников, включая творческие коллективы. В этом году заявок уже сотни – и борьба за выход в финал и победу обещает быть не менее интересной, учитывая, что среди претендентов есть как начинающие, так и известные музыканты. При этом главная миссия "Покровского собора" не соревнование, а, как заявил его учредитель, предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - "единение творческих судеб, продвижение идей нравственности, созидания, правды, сохранение духа русской песни"."Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно. Он проводится в московском Гостином Дворе – рядом с историческим Покровским собором, который в народе носит имя Василия Блаженного. А принцип соборности Православной церкви очень хорошо перекликается с единением авторов, исполнителей, вообще творческих людей. Особенно если их объединяет песня, поэзия и музыка на одной сцене. На фестиваль приедут люди со всей России и не только, в прошлом году были участники и гости из Белоруссии, Германии и других стран", - рассказал РИА Новости представитель оргкомитета и жюри фестиваля, лидер группы "Возвращение" Сергей Канунников.Финал фестиваля с битвой за гран-при и гала-концертом в Гостином Дворе в этом году пройдет в воскресенье 18 декабря - в канун дня памяти святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых в России святых и покровитель путешествующих, к которым издавна относились многие авторы и любители бардовской песни. Однако никаких ограничений по вероисповеданию для участников и гостей "Покровского собора" нет.На вопрос о подчеркнутом в названии фестиваля патриотическом аспекте Канунников ответил, что одна из главных задач жюри - выбирать песни, которые "ведут к добру, созиданию, свету". "Если творчество ведет человека не к разрушению, а к самосовершенствованию, размышлению, созиданию, общению на красивом литературном русском языке, то мы уже делаем богаче культуру. В этом - патриотизм", - отметил собеседник агентства.На фестиваль приглашены выдающиеся авторы, поэты, музыканты, артисты, прославленные творческие коллективы, политические и общественные деятели. Среди них первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, советский и российский поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням Александр Шаганов, советский и российский актёр театра и кино, каскадёр, кинорежиссер, политический и общественный деятель Евгений Герасимов, лауреат фестивалей авторской песни Галина Хомчик, солистка групп "Кукуруза" и "ГрАссМейстер" Ирина Сурина, ансамбль "Тибитет", лауреаты "Покровского собора" прошлых лет Алексей Вдовин, Роман Филиппов. Специальный гость фестиваля - группа Стаса Намина "Цветы".Что касается наград победителям, то все участники битвы за гран-при фестиваля 18 декабря получат денежные призы: первое место – 350 000 рублей, второе место – 250 000 рублей, третье место - 100 000 рублей, финалисты - по 50 000 рублей.

https://ria.ru/20221104/korniliy-1829195625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

николай чудотворец, сергей кириенко, евгений герасимов, россия, москва, белоруссия