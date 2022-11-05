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Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 05.11.2022
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Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил глава МАГАТЭ
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил глава МАГАТЭ - РИА Новости, 05.11.2022
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил глава МАГАТЭ
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено, сообщил в субботу глава Международного агентства по атомной энергии... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T22:56
2022-11-05T22:56
в мире
рафаэль гросси
европа
магатэ
запорожская аэс
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено, сообщил в субботу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси."Внешнее электроснабжение было восстановлено &lt;...&gt; через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.Ранее, с момента прекращение подачи электроэнергии с внешней линии поздно вечером в среду, питание ЗАЭС производилось за счет аварийных дизель-генераторов. Как сообщило МАГАТЭ, линии электропередач получили повреждения в 50-60 км от станции на территории, контролируемой украинскими силами.В настоящее время два из шести блоков ЗАЭС выведены из режима холодной остановки, сообщило МАГАТЭ. В сложившейся ситуации глава агентства Гросси вновь призвал к немедленному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
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в мире, рафаэль гросси, европа, магатэ, запорожская аэс
В мире, Рафаэль Гросси, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
22:56 05.11.2022
 
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено, заявил глава МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси: внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

© РИА Новости / Виктор ЗванцевРеакторы Запорожской АЭС
Реакторы Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виктор Званцев
Реакторы Запорожской АЭС. Архивное фото
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено, сообщил в субботу глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Внешнее электроснабжение было восстановлено <...> через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.
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Ранее, с момента прекращение подачи электроэнергии с внешней линии поздно вечером в среду, питание ЗАЭС производилось за счет аварийных дизель-генераторов. Как сообщило МАГАТЭ, линии электропередач получили повреждения в 50-60 км от станции на территории, контролируемой украинскими силами.
В настоящее время два из шести блоков ЗАЭС выведены из режима холодной остановки, сообщило МАГАТЭ. В сложившейся ситуации глава агентства Гросси вновь призвал к немедленному созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг станции.
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