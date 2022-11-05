https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397689.html

Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД

Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД - РИА Новости, 05.11.2022

Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД

Румыния на сегодняшний день обеспечивает более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, а также помогает стране с мазутом и дровами, заявил глава румынского... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:37

2022-11-05T18:37

2022-11-05T20:29

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КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Румыния на сегодняшний день обеспечивает более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, а также помогает стране с мазутом и дровами, заявил глава румынского МИД Богдан Адреску."Ситуация серьезная, потому что на данный момент Молдавия имеет очень сложную энергетическую ситуацию, будучи на 100% зависимой от внешних ресурсов как в плане газа, так и электроэнергии. Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдавии на данный момент", — сказал Ауреску Digi24.Он заявил, что Румыния также помогала Молдавии поставками мазута и дров."Правительство выделило 130 тысяч кубометров дров по запросу Молдавии. Мы продолжаем обращаться к международному сообществу с призывами предоставить гранты Молдавии, чтобы она могла покупать энергию на свободном рынке", - добавил министр.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

https://ria.ru/20221101/krizis-1828483766.html

https://ria.ru/20221105/zatraty-1829359967.html

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