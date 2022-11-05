https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397689.html
Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД
Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД - РИА Новости, 05.11.2022
Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД
Румыния на сегодняшний день обеспечивает более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, а также помогает стране с мазутом и дровами, заявил глава румынского... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:37
2022-11-05T18:37
2022-11-05T20:29
молдавия
румыния
кишинев
газпром
молдовагаз
в мире
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Румыния на сегодняшний день обеспечивает более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, а также помогает стране с мазутом и дровами, заявил глава румынского МИД Богдан Адреску."Ситуация серьезная, потому что на данный момент Молдавия имеет очень сложную энергетическую ситуацию, будучи на 100% зависимой от внешних ресурсов как в плане газа, так и электроэнергии. Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдавии на данный момент", — сказал Ауреску Digi24.Он заявил, что Румыния также помогала Молдавии поставками мазута и дров."Правительство выделило 130 тысяч кубометров дров по запросу Молдавии. Мы продолжаем обращаться к международному сообществу с призывами предоставить гранты Молдавии, чтобы она могла покупать энергию на свободном рынке", - добавил министр.Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://ria.ru/20221101/krizis-1828483766.html
https://ria.ru/20221105/zatraty-1829359967.html
молдавия
румыния
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_d09915f5d821b3aa3d404a2807d1c7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, румыния, кишинев, газпром, молдовагаз, в мире, жкх
Молдавия, Румыния, Кишинев, Газпром, Молдовагаз, В мире, ЖКХ
18:37 05.11.2022 (обновлено: 20:29 05.11.2022)
Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией, заявил МИД
Глава МИД Адреску: Румыния на 90 процентов обеспечивает Молдавию электроэнергией
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Румыния на сегодняшний день обеспечивает более 90% потребностей Молдавии в электроэнергии, а также помогает стране с мазутом и дровами, заявил глава румынского МИД Богдан Адреску.
"Ситуация серьезная, потому что на данный момент Молдавия имеет очень сложную энергетическую ситуацию, будучи на 100% зависимой от внешних ресурсов как в плане газа, так и электроэнергии. Что касается электроэнергии, Румыния уже обеспечивает, я думаю, более 90% потребительских потребностей Молдавии на данный момент", — сказал Ауреску Digi24.
Он заявил, что Румыния также помогала Молдавии поставками мазута и дров.
"Правительство выделило 130 тысяч кубометров дров по запросу Молдавии. Мы продолжаем обращаться к международному сообществу с призывами предоставить гранты Молдавии, чтобы она могла покупать энергию на свободном рынке", - добавил министр.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе
заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом
" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз
" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.