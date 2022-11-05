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СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
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СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:25
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в мире
владимир зеленский
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг."В Днепровском и Дарницком районах Киева начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Издание публикует видео из местных Telegram-каналов с неосвещенными многоэтажками украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
20:25 05.11.2022
 
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии

УНИАН: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии

© AP Photo / Andrew KravchenkoЛюди идут по площади Независимости в Киеве
Люди идут по площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Люди идут по площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг.
"В Днепровском и Дарницком районах Киева начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
Издание публикует видео из местных Telegram-каналов с неосвещенными многоэтажками украинской столицы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Лампы - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
14:41Специальная военная операция на Украине
Киев и еще семь регионов перевели на аварийное отключение электроэнергии
 
В миреВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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