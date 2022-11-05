https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397313.html

СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии

СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022

СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии

Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T20:25

2022-11-05T20:25

2022-11-05T20:25

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владимир зеленский

киев

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг."В Днепровском и Дарницком районах Киева начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Издание публикует видео из местных Telegram-каналов с неосвещенными многоэтажками украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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в мире, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы рф