https://ria.ru/20221105/elektroenergiya-1829397313.html
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии - РИА Новости, 05.11.2022
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии
Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T20:25
2022-11-05T20:25
2022-11-05T20:25
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии начались в Днепровском и Дарницком районах Киева, сообщило украинское информагентство УНИАН со ссылкой на энергохолдинг."В Днепровском и Дарницком районах Киева начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.Издание публикует видео из местных Telegram-каналов с неосвещенными многоэтажками украинской столицы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829355550.html
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в мире, владимир зеленский, киев, украина, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии
УНИАН: в двух районах Киева начались экстренные отключения электроэнергии