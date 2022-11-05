https://ria.ru/20221105/elektrichestvo-1829413147.html

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 05.11.2022

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС

Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключены, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T23:45

2022-11-05T23:45

2022-11-05T23:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Украина возобновила подачу электричества на Запорожскую АЭС, дизель-генераторы отключены, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.Несколько дней назад Киев обесточил две линии Запорожской АЭС, в результате чего атомная станция перешла на обеспечение собственных нужд за счет дизель-генераторов. АЭС полностью отключили от украинской энергосистемы.По его словам, Запорожская АЭС снова подключена к украинской энергосистеме. Радиационный фон на объекте в норме."Киевский режим, целенаправленно, без предупреждений, обесточив Запорожскую АЭС несколько дней назад, попытался навредить атомной станции, но наши специалисты справились и не допустили аварийной ситуации", — подчеркнул Рогов.Ранее о восстановлении электроснабжения на станции сообщил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. По информации МАГАТЭ, два из шести блоков ЗАЭС выведены из режима холодной остановки.

https://ria.ru/20221103/zaes-1828861932.html

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