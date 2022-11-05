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Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
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Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации
Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:10
2022-11-05T18:10
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
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КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике."Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.Глава республики поблагодарил лауреатов за активное участие в жизни Татарстана, отметив, что реализуемые ими проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности.Он напомнил, что традиционно церемония награждения лауреатов приурочена к двум знаковым датам - Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана (отмечается 6 ноября). Эти государственные праздники, по словам Минниханова, имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества."Отрадно, что, как и в прошлые годы, конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности", - отметил глава республики.В числе лауреатов 2022 года представители республиканского студенческого движения, ветеранских, благотворительных, детских организаций, авторы проектов фестивального и донорского движенияПремия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
18:10 05.11.2022
 
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации

Минниханов: сплоченность и единство граждан особенно важны во время спецоперации

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
"Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.
Глава республики поблагодарил лауреатов за активное участие в жизни Татарстана, отметив, что реализуемые ими проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности.
Он напомнил, что традиционно церемония награждения лауреатов приурочена к двум знаковым датам - Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана (отмечается 6 ноября). Эти государственные праздники, по словам Минниханова, имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества.
"Отрадно, что, как и в прошлые годы, конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности", - отметил глава республики.
В числе лауреатов 2022 года представители республиканского студенческого движения, ветеранских, благотворительных, детских организаций, авторы проектов фестивального и донорского движения
Премия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Общество
 
 
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