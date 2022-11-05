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Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации

Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022

Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации

Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T18:10

2022-11-05T18:10

2022-11-05T18:10

республика татарстан

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

общество

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КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике."Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.Глава республики поблагодарил лауреатов за активное участие в жизни Татарстана, отметив, что реализуемые ими проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности.Он напомнил, что традиционно церемония награждения лауреатов приурочена к двум знаковым датам - Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана (отмечается 6 ноября). Эти государственные праздники, по словам Минниханова, имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества."Отрадно, что, как и в прошлые годы, конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности", - отметил глава республики.В числе лауреатов 2022 года представители республиканского студенческого движения, ветеранских, благотворительных, детских организаций, авторы проектов фестивального и донорского движенияПремия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество