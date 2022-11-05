https://ria.ru/20221105/edinstvo-1829381831.html
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации - РИА Новости, 05.11.2022
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации
Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T18:10
2022-11-05T18:10
2022-11-05T18:10
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e590b9cfcab91fea26797aad9f2381.jpg
КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике."Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.Глава республики поблагодарил лауреатов за активное участие в жизни Татарстана, отметив, что реализуемые ими проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности.Он напомнил, что традиционно церемония награждения лауреатов приурочена к двум знаковым датам - Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана (отмечается 6 ноября). Эти государственные праздники, по словам Минниханова, имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества."Отрадно, что, как и в прошлые годы, конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности", - отметил глава республики.В числе лауреатов 2022 года представители республиканского студенческого движения, ветеранских, благотворительных, детских организаций, авторы проектов фестивального и донорского движенияПремия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781094252_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_d0f1d97f1ea563c6a21b992f27d06a0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), общество
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан), Общество
Минниханов рассказал о важности сплоченности граждан во время спецоперации
Минниханов: сплоченность и единство граждан особенно важны во время спецоперации
КАЗАНЬ, 5 ноя – РИА Новости. Сплоченность и единство граждан особенно важны в период проведения специальной военной операции, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.
"Сплоченность и единство граждан – основа общественно-политического и социально-экономического развития. Особенно это важно сейчас, когда в условиях проведения специальной военной операции вся страна сплотилась вокруг наших доблестных воинов и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина", - приводит слова Минниханова его пресс-служба.
Глава республики поблагодарил лауреатов за активное участие в жизни Татарстана, отметив, что реализуемые ими проекты имеют большое общественное значение, служат примером гражданской активности.
Он напомнил, что традиционно церемония награждения лауреатов приурочена к двум знаковым датам - Дню народного единства и Дню Конституции Татарстана (отмечается 6 ноября). Эти государственные праздники, по словам Минниханова, имеют важнейшее значение в жизни нашей многонациональной страны, символизируют единение общества.
"Отрадно, что, как и в прошлые годы, конкурс на соискание премии за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Татарстан
прошел при значительной активности наиболее признанных и известных представителей общественности", - отметил глава республики.
В числе лауреатов 2022 года представители республиканского студенческого движения, ветеранских, благотворительных, детских организаций, авторы проектов фестивального и донорского движения
Премия президента Татарстана за вклад в развитие институтов гражданского общества присуждается с 2015 года гражданам и социально ориентированным некоммерческим организациям за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора социальной направленности, а также за многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в республике.