https://ria.ru/20221105/donetsk-1829379495.html
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса - РИА Новости, 05.11.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:52
2022-11-05T17:52
2022-11-05T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
красногоровка
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828985460.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Красногоровка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 15 снарядов по Донецку за полчаса