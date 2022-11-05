https://ria.ru/20221105/donetsk-1829379495.html

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса

Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:52

2022-11-05T17:52

2022-11-05T17:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 15 снарядов за полчаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров... 17.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 17.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 17.00 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828985460.html

донецк

красногоровка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, красногоровка, донецкая народная республика, сцкк, нато