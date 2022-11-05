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Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/donbass-1829370631.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 05.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево
Украинские войска обстреляли Донецк и горловский поселок Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T16:37
2022-11-05T16:37
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
зайцево
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и горловский поселок Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.25 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 15.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
зайцево
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происшествия, донецк, зайцево, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Зайцево, Донецкая Народная Республика
16:37 05.11.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Представительство ДНР сообщило об обстреле ВСУ Донецка и горловского поселка Зайцево

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донецкой области
Украинские военнослужащие в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и горловский поселок Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.25 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 15.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:57Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкЗайцевоДонецкая Народная Республика
 
 
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