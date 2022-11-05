https://ria.ru/20221105/donbass-1829370631.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево - РИА Новости, 05.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Зайцево

Украинские войска обстреляли Донецк и горловский поселок Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T16:37

2022-11-05T16:37

2022-11-05T16:37

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и горловский поселок Зайцево, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14.25 - населенный пункт Озаряновка – населенный пункт Зайцево: произведено пять выстрелов из танка... 15.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 15.30 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, расположенного в 50 километрах от Донецка.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

зайцево

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, зайцево, донецкая народная республика