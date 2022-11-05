https://ria.ru/20221105/dnr-1829393635.html

ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T19:46

2022-11-05T19:46

2022-11-05T19:55

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, в 18:00 ВСУ открыли огонь со стороны Орловки.Следующий обстрел последовал в 19:05 — еще три таких же снаряда.Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена", там заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года, после того как ДНР провозгласила независимость от Киева, украинские силовики регулярно подвергают этот район обстрелам. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в ходе многомесячных боев.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато