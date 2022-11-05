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ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/dnr-1829393635.html
ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 05.11.2022
ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T19:46
2022-11-05T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
киев
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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По его информации, в 18:00 ВСУ открыли огонь со стороны Орловки.Следующий обстрел последовал в 19:05 — еще три таких же снаряда.Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена", там заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года, после того как ДНР провозгласила независимость от Киева, украинские силовики регулярно подвергают этот район обстрелам. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в ходе многомесячных боев.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО
19:46 05.11.2022 (обновлено: 19:55 05.11.2022)
 
ВСУ дважды за час обстреляли Киевский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкОсколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда в руках сотрудника следственного комитета во дворе жилого дома, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска в течение часа дважды обстреляли Киевский район Донецка, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По его информации, в 18:00 ВСУ открыли огонь со стороны Орловки.

"Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — говорится в публикации.

Следующий обстрел последовал в 19:05 — еще три таких же снаряда.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена", там заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года, после того как ДНР провозгласила независимость от Киева, украинские силовики регулярно подвергают этот район обстрелам. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в ходе многомесячных боев.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении НАТО. В частности, это американские гаубицы M-777, немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR. США и их союзники поставили Киеву большое количество этих орудий, которые ВСУ применяют прежде всего для обстрелов городов и поселков Донбасса.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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