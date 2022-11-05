https://ria.ru/20221105/dnepropetrovsk-1829377445.html

В Днепропетровске загорелась электроподстанция

В Днепропетровске загорелась электроподстанция - РИА Новости, 05.11.2022

В Днепропетровске загорелась электроподстанция

Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T17:36

2022-11-05T17:36

2022-11-05T17:36

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровск

днепр (город)

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Страна.ua" публикует видео с клубами дыма, поднимающимися над городом.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровск, днепр (город), украина