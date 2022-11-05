Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске загорелась электроподстанция - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/dnepropetrovsk-1829377445.html
В Днепропетровске загорелась электроподстанция
В Днепропетровске загорелась электроподстанция - РИА Новости, 05.11.2022
В Днепропетровске загорелась электроподстанция
Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:36
2022-11-05T17:36
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
днепр (город)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829376959_0:529:1434:1336_1920x0_80_0_0_35e0947af0d12ebe67be872577696fb1.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua"."Страна.ua" публикует видео с клубами дыма, поднимающимися над городом.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
днепропетровск
днепр (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829376959_0:516:1434:1592_1920x0_80_0_0_2c1862c93eb358f2ec7164d8555d8660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днепропетровск, днепр (город), украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Днепр (город), Украина
17:36 05.11.2022
 
В Днепропетровске загорелась электроподстанция

"Страна.ua": подстанция загорелась в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось

Пожар в Днепре, Украина. Кадр из видео очевидца
Пожар в Днепре, Украина. Кадр из видео очевидца
Пожар в Днепре, Украина. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Днепре на правом берегу сильный пожар. Местные Telegram-каналы пишут о пожаре на электроподстанции. О прилетах по городу не сообщалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" публикует видео с клубами дыма, поднимающимися над городом.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
3 ноября, 10:41Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскДнепр (город)Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала