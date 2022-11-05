В Днепропетровске загорелась электроподстанция
"Страна.ua": подстанция загорелась в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось
Пожар в Днепре, Украина. Кадр из видео очевидца
Пожар в Днепре, Украина. Кадр из видео очевидца
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар начался на электроподстанции в Днепропетровске, об ударах по городу не сообщалось, сообщило украинское интернет-издание "Страна.ua".
"В Днепре на правом берегу сильный пожар. Местные Telegram-каналы пишут о пожаре на электроподстанции. О прилетах по городу не сообщалось", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
"Страна.ua" публикует видео с клубами дыма, поднимающимися над городом.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.