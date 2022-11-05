https://ria.ru/20221105/aksenov-1829349956.html
Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов
Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов - РИА Новости, 05.11.2022
Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов
Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства, бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов скончался на 77-м году жизни, сообщил... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:14
2022-11-05T14:14
2022-11-05T18:43
петр аксенов
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жкх
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства, бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов скончался на 77-м году жизни, сообщил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.Он отметил, что с именем Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали."Высокий профессионал, многолетний друг и партнер Московской торгово-промышленной палаты, Петр Николаевич всегда был для нас образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма. Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам Петра Николаевича Аксенова", — добавил Платонов.Cоболезнования выразили также в столичном департаменте строительства.Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года. Более 50 лет проработал в строительном комплексе Москвы — от каменщика до управляющего Ремстройтрестом Советского района. Карьеру чиновника начал в 1991 году. Был заместителем префекта, префектом Юго-Западного, а затем Южного административных округов. С 2002 по 2007 год был первым заместителем мэра Москвы и руководителем комплекса городского хозяйства. Должность первого заместителя руководителя департамента строительства занимал с апреля 2011 года. Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.
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петр аксенов, москва, московская торгово-промышленная палата, жкх, политика, россия
Петр Аксенов, Москва, Московская торгово-промышленная палата, ЖКХ, Политика, Россия
14:14 05.11.2022 (обновлено: 18:43 05.11.2022)
Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов
Умер бывший первый заммэра Москвы Петр Аксенов
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Первый заместитель руководителя столичного департамента строительства, бывший первый вице-мэр Москвы Петр Аксенов скончался на 77-м году жизни, сообщил
президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.
"Ушел из жизни Петр Николаевич Аксенов, первый заместитель руководителя департамента строительства города Москвы. Практически вся трудовая биография Петра Николаевича была связана с Москвой, он отдал нашему городу более полувека жизни, пройдя славный путь от рабочего на стройке до главы целых отраслей огромного мегаполиса, умелого и мудрого руководителя", — приводятся слова Платонова в Telegram-канале МТПП.
Он отметил, что с именем Аксенова навеки будут связаны возведенные под его руководством современные жилые районы столицы, новые социальные и промышленные объекты, парки и магистрали.
"Высокий профессионал, многолетний друг и партнер Московской торгово-промышленной палаты, Петр Николаевич всегда был для нас образцом человеческой скромности, порядочности и высокого профессионализма. Московская торгово-промышленная палата глубоко скорбит и приносит глубокие соболезнования родным, близкими и коллегам Петра Николаевича Аксенова", — добавил Платонов.
Cоболезнования выразили также в столичном департаменте строительства.
"Вместе с вами скорбим и тяжело переживаем эту утрату. За долгие годы службы Москве Петр Николаевич сделал многое для того, чтобы жизнь горожан стала лучше. До последнего дня большой профессионал и опытный строитель занимался реализацией важнейших для города проектов", — обратился к родным и близким Петра Аксенова руководитель департамента Рафик Загрутдинов.
Петр Аксенов родился 25 августа 1946 года. Более 50 лет проработал в строительном комплексе Москвы — от каменщика до управляющего Ремстройтрестом Советского района. Карьеру чиновника начал в 1991 году. Был заместителем префекта, префектом Юго-Западного, а затем Южного административных округов. С 2002 по 2007 год был первым заместителем мэра Москвы и руководителем комплекса городского хозяйства. Должность первого заместителя руководителя департамента строительства занимал с апреля 2011 года. Награжден многими орденами и медалями, в том числе орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.