Источник сообщил о работе над гарантиями экспорта российской агропродукции
Вопрос гарантий для экспорта российской агропродукции находится в повестке Турции и ООН
© AP Photo / David GoldmanСухогруз с зерном в порту
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз с зерном в порту. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Вопрос предоставления гарантий для экспорта российской аграрной продукции на рынки находится в повестке Турции и ООН, идет работа по логистике и страховке, сообщил РИА Новости источник в Стамбуле.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил 18 октября, что Анкара получила гарантии Вашингтона по выходу российской агропродукции на рынки и призвала США обнародовать это.
"Да, обсуждается, ведется работа по логистике и страховке", - сказал собеседник агентства, отказавшись давать обширный комментарий.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезнейшие меры по разблокировке экспорта российских удобрений и зерна в рамках "продуктовой сделки" должны быть приняты в ближайшее время.
Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и переговоров министров обороны двух стран достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ в среду заявило, что Россия, получив при содействии Турции и ООН письменные гарантии Украины, возобновляет участие в "зерновой сделке".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.