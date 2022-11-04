https://ria.ru/20221104/zaporozhe-1829159538.html
В Запорожье расширение аптечной сети позволило снизить цены на лекарства
В Запорожье расширение аптечной сети позволило снизить цены на лекарства - РИА Новости, 04.11.2022
В Запорожье расширение аптечной сети позволило снизить цены на лекарства
Более 200 аптек работает в Запорожской области, расширение сети позволило сделать лекарства дешевле, снижение цен за последние три месяца достигает 25%, сообщил РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T05:08
2022-11-04T05:08
2022-11-04T05:31
здоровье - общество
виктор кучковой
запорожская область
здоровье
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Более 200 аптек работает в Запорожской области, расширение сети позволило сделать лекарства дешевле, снижение цен за последние три месяца достигает 25%, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой.По словам Кучкового, перед департаментом здравоохранения Запорожской области стояла главная задача - увеличить количество аптечных пунктов в регионе, ее удалось достигнуть. "У нас открыто 228 аптек, из них 86 - государственные предприятия. … Что касается ценовой политики, то отмечается тенденция: по сравнению с июлем цены снизились порядка до 25%", - сообщил директор департамента, добавив, что у сети государственных аптек уже есть пять поставщиков и это тоже позволит еще снизить цены на препараты.Он отметил, что в аптеках есть все жизненно важные лекарства, всего представлено около трех тысяч наименований медикаментов. Также, по словам Кучкового, в продаже по доступным ценам имеется детское питание и сухие молочные смеси.
https://ria.ru/20221102/zaporozhskaya-1828627796.html
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здоровье - общество, виктор кучковой, запорожская область, здоровье, общество
Здоровье - Общество, Виктор Кучковой, Запорожская область, Здоровье, Общество
05:08 04.11.2022 (обновлено: 05:31 04.11.2022)
В Запорожье расширение аптечной сети позволило снизить цены на лекарства
В Запорожской области расширение аптечной сети позволило сделать лекарства дешевле
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 ноя – РИА Новости. Более 200 аптек работает в Запорожской области, расширение сети позволило сделать лекарства дешевле, снижение цен за последние три месяца достигает 25%, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Виктор Кучковой.
По словам Кучкового, перед департаментом здравоохранения Запорожской области стояла главная задача - увеличить количество аптечных пунктов в регионе, ее удалось достигнуть. "У нас открыто 228 аптек, из них 86 - государственные предприятия. … Что касается ценовой политики, то отмечается тенденция: по сравнению с июлем цены снизились порядка до 25%", - сообщил директор департамента, добавив, что у сети государственных аптек уже есть пять поставщиков и это тоже позволит еще снизить цены на препараты.
Он отметил, что в аптеках есть все жизненно важные лекарства, всего представлено около трех тысяч наименований медикаментов. Также, по словам Кучкового, в продаже по доступным ценам имеется детское питание и сухие молочные смеси.