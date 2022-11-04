https://ria.ru/20221104/zakon-1829230309.html
Путин подписал закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
Путин подписал закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:37
2022-11-04T15:37
2022-11-04T15:37
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как отмечали в Совфеде, иностранцы и лица без гражданства при возникновении ЧС получат право на защиту жизни, здоровья и личного имущества, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также получать материальную и финансовую помощь.При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС. Так, они будут должны соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать основные способы защиты населения и территорий, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; выполнять правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации, а также оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
https://ria.ru/20221104/zakon-1829229426.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин подписал закон о праве иностранцев на матпомощь в случае ЧС
Путин узаконил право проживающих в России иностранцев получать матпомощь в случае ЧС
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон
, дающий право иностранцу, проживающему в России, претендовать на получение материальной и финансовой помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечали в Совфеде, иностранцы и лица без гражданства при возникновении ЧС получат право на защиту жизни, здоровья и личного имущества, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, а также получать материальную и финансовую помощь.
При этом наряду с правами у иностранцев в России возникают и обязанности при возникновении ЧС. Так, они будут должны соблюдать меры безопасности, не допускать нарушений требований экологической безопасности, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций; изучать основные способы защиты населения и территорий, правила пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты; выполнять правила поведения при введении режима чрезвычайной ситуации, а также оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.