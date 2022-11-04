https://ria.ru/20221104/zakon-1829229426.html

Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:31

2022-11-04T15:31

2022-11-04T15:31

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования санитарно-гигиенической культуры.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон предусматривает проведение санитарно-гигиенического просвещения граждан для формирования "санитарно-гигиенической культуры" в обществе и мотивации населения к здоровому образу жизни.В частности, санитарно-гигиеническое просвещение населения будет проводиться посредством "распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья".Просвещение ведется медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.Согласно закону, содействовать проведению санитарно-гигиенического просвещения могут и социально ориентированные НКО и волонтерские организации.

https://ria.ru/20221104/zakon-1829216613.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владимир путин, россия