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Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:31
2022-11-04T15:31
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования санитарно-гигиенической культуры.Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Закон предусматривает проведение санитарно-гигиенического просвещения граждан для формирования "санитарно-гигиенической культуры" в обществе и мотивации населения к здоровому образу жизни.В частности, санитарно-гигиеническое просвещение населения будет проводиться посредством "распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья".Просвещение ведется медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.Согласно закону, содействовать проведению санитарно-гигиенического просвещения могут и социально ориентированные НКО и волонтерские организации.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
15:31 04.11.2022
 
Путин подписал закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

Путин подписал закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о порядке проведения санитарно-гигиенического просвещения населения в целях формирования санитарно-гигиенической культуры.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон предусматривает проведение санитарно-гигиенического просвещения граждан для формирования "санитарно-гигиенической культуры" в обществе и мотивации населения к здоровому образу жизни.
В частности, санитарно-гигиеническое просвещение населения будет проводиться посредством "распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья".
Просвещение ведется медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Согласно закону, содействовать проведению санитарно-гигиенического просвещения могут и социально ориентированные НКО и волонтерские организации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:25
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