https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html
Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии
Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии - РИА Новости, 04.11.2022
Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:16
2022-11-04T14:16
2022-11-04T14:18
владимир путин
абхазия
алексей чепа
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протокол предусматривает внесение изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это сама собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".
https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html
абхазия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, абхазия, алексей чепа
Владимир Путин, Абхазия, Алексей Чепа
14:16 04.11.2022 (обновлено: 14:18 04.11.2022)
Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии
Путин подписал закон, ратифицирующий протокол о реструктуризации кредита Абхазии