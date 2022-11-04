https://ria.ru/20221104/zakon-1829214812.html

Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии

Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии - РИА Новости, 04.11.2022

Путин подписал закон о реструктуризации кредита Абхазии

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:16

2022-11-04T14:16

2022-11-04T14:18

владимир путин

абхазия

алексей чепа

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о реструктуризации до 2034 года государственного экспортного кредита Абхазии от 24 декабря 2010 года.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Протокол предусматривает внесение изменений в соглашение между правительством РФ и правительством Республики Абхазия о предоставлении правительству Абхазии государственного экспортного кредита от 24 декабря 2010 года.Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РИА Новости, что кредитный договор с Абхазией надо пролонгировать, так как это вопрос не только кредитования, "это сама собой разумеющаяся вещь между партнерами и соседями".

https://ria.ru/20221103/vyplata-1829131608.html

абхазия

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Евгения Нефедова

владимир путин, абхазия, алексей чепа