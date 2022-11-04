https://ria.ru/20221104/zabastovka-1829295517.html

В Германии прошли забастовки работников промпредприятий, пишут СМИ

В Германии прошли забастовки работников промпредприятий, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

В Германии прошли забастовки работников промпредприятий, пишут СМИ

Около 200 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках на сталелитейных предприятиях ФРГ в течение первой недели протеста, сообщил немецкий... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:18

2022-11-04T23:18

2022-11-04T23:18

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БЕРЛИН, 4 ноя - РИА Новости. Около 200 тысяч рабочих приняли участие в предупредительных забастовках на сталелитейных предприятиях ФРГ в течение первой недели протеста, сообщил немецкий новостной портал Tagesschau со ссылкой на слова лидера промышленного профсоюза IG Metall Йорга Хофмана.Профсоюз IG Metall требует увеличения заработной платы на 8%, это получило широкую поддержку со стороны членов организации. По данным Tagesschau, в течение первой недели предупредительных забастовок на предприятиях металлургической и электротехнической промышленности Германии ненадолго прекратили работу более 200 тысяч человек.Как пояснил Хофман, большая явка показала, что рабочие были едины в своем требовании увеличить заработную плату. По его словам, только в пятницу около 83 тысяч участников из примерно 400 предприятий временно прекратили работу. Среди них - завод BMW в Лейпциге, Ford в Кельне, верфь Meyer в Папенбурге, Bosch в Бамберге и завод Porsche в районе Цуффенхаузен города Штутгарт. Уточняется, что с прошлой недели акции протеста прошли более чем в тысяче компаний.Профсоюз требует восьмипроцентного повышения заработной платы для 3,8 миллиона работников промышленного сектора Германии в течение 12 месяцев. При этом члены организации настаивают на постоянном повышении заработной платы. Профсоюз требует компенсации на фоне значительного увеличения стоимости жизни. По мнению объединения, большинство компаний по-прежнему зарабатывают достаточно хорошо.При этом представители компаний отмечают, что они также борются с резко возросшими затратами на энергию и сырье. По мнению ассоциации работодателей, возможности для повышения расходов на персонал невелики. На следующей неделе в Баден-Вюртемберге и Баварии между сторонами должны пройти переговоры.

https://ria.ru/20221103/frg-1828832115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, лейпциг, кельн, ford motor, bmw x5, porsche panamera