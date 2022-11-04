https://ria.ru/20221104/vyzov-1829229273.html

Минобороны Китая рассказало о новых вызовах для АТР

Минобороны Китая рассказало о новых вызовах для АТР - РИА Новости, 04.11.2022

Минобороны Китая рассказало о новых вызовах для АТР

Армия Китая обеспечивает поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире, при этом страны, сбивающиеся в "шайки" ради осуществления комплексного... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:31

2022-11-04T15:31

2022-11-04T15:31

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ллойд остин

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Армия Китая обеспечивает поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире, при этом страны, сбивающиеся в "шайки" ради осуществления комплексного сдерживания, стали настоящим вызовом для Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.Министерство обороны США в конце октября опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона. Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что " КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого"."Китай неуклонно придерживается пути мирного развития и твердо поддерживает систему международных отношений с центральной ролью ООН. Китай всегда путем принятия реальных действий защищал мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, содействовал развитию АТР, участвовал в сотрудничестве в АТР и стремился к созданию сообщества единой судьбы АТР", - заявил Тань Кэфэй.Он подчеркнул, что "сильная армия Китая является не только стратегической опорой для защиты государственного суверенитета, единства и территориальной целостности, но и непоколебимой силой поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире, что очевидно для всего международного сообщества"."Те страны, которые упорно руководствуются преимущественно собственными интересами и создают в АТР "шайки" для осуществления "комплексного сдерживания", представляют нарастающие вызовы для системы международных отношений и АТР", - добавил он.

https://ria.ru/20221103/knr-1828875600.html

https://ria.ru/20221031/kitay-1828264746.html

китай

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в мире, ллойд остин, китай, атр, сша, министерство обороны сша, минобороны китая, оон