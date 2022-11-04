https://ria.ru/20221104/vodosnabzhenie-1829267341.html
Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении
Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении - РИА Новости, 04.11.2022
Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о возможных перебоях в водоснабжении, призвал сделать запас питьевой и РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:00
2022-11-04T19:00
2022-11-04T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир зеленский
киевская область
харьков
киев
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_828:892:2877:2045_1920x0_80_0_0_7fb1c49a9be60e4cca6318b36f321e86.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о возможных перебоях в водоснабжении, призвал сделать запас питьевой и технической воды.Чиновник также опубликовал советы о правильной санитарной обработке воды и общественных местах, где можно запастись питьевой водой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221103/starlink-1829057219.html
киевская область
харьков
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_978:810:2629:2048_1920x0_80_0_0_c2b9f19c6352b117ad757f8300b416fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, владимир зеленский, киевская область, харьков, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Владимир Зеленский, Киевская область, Харьков, Киев, Вооруженные силы РФ
Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении
Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможных перебоях в водоснабжении