https://ria.ru/20221104/vodosnabzhenie-1829267341.html

Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении

Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении - РИА Новости, 04.11.2022

Жителей Киевской области предупредили о возможных перебоях в водоснабжении

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о возможных перебоях в водоснабжении, призвал сделать запас питьевой и РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:00

2022-11-04T19:00

2022-11-04T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

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киевская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей региона о возможных перебоях в водоснабжении, призвал сделать запас питьевой и технической воды.Чиновник также опубликовал советы о правильной санитарной обработке воды и общественных местах, где можно запастись питьевой водой.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221103/starlink-1829057219.html

киевская область

харьков

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, владимир зеленский, киевская область, харьков, киев, вооруженные силы рф