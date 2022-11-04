https://ria.ru/20221104/vizy-1829149923.html

США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов

США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022

США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов

США вводят в заблуждение, говоря о причинах приостановки выдачи виз в Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T01:39

2022-11-04T01:39

2022-11-04T01:39

анатолий антонов

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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. США вводят в заблуждение, говоря о причинах приостановки выдачи виз в Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Хочу подтвердить: на сегодняшний день ни одной заявки для американских консулов в Москве в российском посольстве в Вашингтоне нет. Поэтому все разговоры о том, что им не хватает консульских работников, поэтому мы не выдаем визы россиянам в Москве, - все это от лукавого", — сказал Антонов журналистам.Он подчеркнул, что Россия не пытается создавать трудности для консульских сотрудников посольства США в Москве, и все задачи в этом контексте решаются, а варианты "рассматриваются мгновенно".

https://ria.ru/20221104/antonov-1829149545.html

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анатолий антонов, в мире, сша, россия, москва