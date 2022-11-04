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США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов
США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022
США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов
США вводят в заблуждение, говоря о причинах приостановки выдачи виз в Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T01:39
2022-11-04T01:39
2022-11-04T01:39
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САН-ФРАНЦИСКО, 4 ноя - РИА Новости. США вводят в заблуждение, говоря о причинах приостановки выдачи виз в Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов."Хочу подтвердить: на сегодняшний день ни одной заявки для американских консулов в Москве в российском посольстве в Вашингтоне нет. Поэтому все разговоры о том, что им не хватает консульских работников, поэтому мы не выдаем визы россиянам в Москве, - все это от лукавого", — сказал Антонов журналистам.Он подчеркнул, что Россия не пытается создавать трудности для консульских сотрудников посольства США в Москве, и все задачи в этом контексте решаются, а варианты "рассматриваются мгновенно".
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анатолий антонов, в мире, сша, россия, москва
Анатолий Антонов, В мире, США, Россия, Москва
США вводят в заблуждение причинами невыдачи виз в Москве, заявил Антонов
Антонов: США вводят в заблуждение, говоря о причинах приостановки выдачи виз в Москве