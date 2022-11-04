https://ria.ru/20221104/velikobritaniya-1829154142.html

Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс

Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс - РИА Новости, 04.11.2022

Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что несколько часов отделяли Великобританию от обвала финансового рынка после решений, принятых бывшим премьером страны... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:42

2022-11-04T02:42

2022-11-04T02:45

экономика

лиз трасс

великобритания

англия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что несколько часов отделяли Великобританию от обвала финансового рынка после решений, принятых бывшим премьером страны Лиз Трасс.В октябре британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.

https://ria.ru/20221104/ekonomika-1829145419.html

великобритания

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экономика, лиз трасс, великобритания, англия