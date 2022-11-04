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Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс - РИА Новости, 04.11.2022
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Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс
Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс - РИА Новости, 04.11.2022
Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс
Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что несколько часов отделяли Великобританию от обвала финансового рынка после решений, принятых бывшим премьером страны... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:42
2022-11-04T02:45
экономика
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что несколько часов отделяли Великобританию от обвала финансового рынка после решений, принятых бывшим премьером страны Лиз Трасс.В октябре британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
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экономика, лиз трасс, великобритания, англия
Экономика, Лиз Трасс, Великобритания, Англия
02:42 04.11.2022 (обновлено: 02:45 04.11.2022)
 
Глава Банка Англии рассказал о возможном обвале рынка из-за Трасс

Глава Банка Англии Бейли: несколько часов отделяли страну от обвала из-за решений Трасс

© AP Photo / Alberto PezzaliЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Лиз Трасс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что несколько часов отделяли Великобританию от обвала финансового рынка после решений, принятых бывшим премьером страны Лиз Трасс.
"В тот момент, когда мы вмешались, я могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынков, что речь шла о нескольких часах", - сказал Бейли в интервью телеканалу Channel 4, когда у него спросили, сколько оставалось до возможного обвала финансового рынка Британии.
В октябре британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.
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ЭкономикаЛиз ТрассВеликобританияАнглия
 
 
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