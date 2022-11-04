https://ria.ru/20221104/tseny-1829154569.html

Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов

Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022

Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов

Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T02:56

2022-11-04T02:56

2022-11-04T10:27

экономика

цены на нефть

анатолий антонов

россия

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украина

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в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены."Наш посыл ясен: если этот механизм будет тем не менее внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы", — отметил собеседник журнала.Дипломат не согласился с придуманным в Белом доме термином "подорожание Путина". По его мнению, причиной роста цен на топливо стал "квазикрестовый поход" США на углеводородную энергетику. Также ситуацию усугубил запрет на ввоз российских энергоносителей.Санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют, уверен посол. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.Идею установить потолок цен на российские энергоресурсы выдвинули на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу западным странам договориться пока не удалось.Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу и подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если противоречит ее собственным интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html

https://ria.ru/20221031/gaz-1828288424.html

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экономика, цены на нефть, анатолий антонов, россия, сша, украина, министерство финансов сша, в мире