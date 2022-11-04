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Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022
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Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов
Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов - РИА Новости, 04.11.2022
Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов
Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T02:56
2022-11-04T10:27
экономика
цены на нефть
анатолий антонов
россия
сша
украина
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены."Наш посыл ясен: если этот механизм будет тем не менее внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы", — отметил собеседник журнала.Дипломат не согласился с придуманным в Белом доме термином "подорожание Путина". По его мнению, причиной роста цен на топливо стал "квазикрестовый поход" США на углеводородную энергетику. Также ситуацию усугубил запрет на ввоз российских энергоносителей.Санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют, уверен посол. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.Идею установить потолок цен на российские энергоресурсы выдвинули на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу западным странам договориться пока не удалось.Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу и подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если противоречит ее собственным интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221025/gaz-1826601828.html
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экономика, цены на нефть, анатолий антонов, россия, сша, украина, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Цены на нефть, Анатолий Антонов, Россия, США, Украина, Министерство финансов США, В мире
02:56 04.11.2022 (обновлено: 10:27 04.11.2022)
 
Россия видит угрозу распространения ценового потолка на газ, заявил Антонов

Посол России Антонов предупредил о риске распространения потолка цен на газ и металлы

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Механизм ценовых ограничений, который американцы и их союзники намерены опробовать на российской нефти, в случае успеха инициативы может быть распространен на другие интересующие Запад товары, включая газ и металлы, предупредил посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию National Interest.

"Рецепт сохранения лица, разработанный Министерством финансов США, так называемый ценовой потолок на российскую нефть, ведет мировую экономику в еще более темные закоулки этого своего рода кносского лабиринта. В то же время обещанная нить Ариадны — наша готовность продавать черное золото в убыток — не что иное, как миф с самого начала. Мы не будем обеспечивать благосостояния других за свой счет", — написал дипломат.

Посол напомнил, что Москва остановит поставки тем странам, которые решат применить ограничительный механизм в попытке искусственно сдерживать цены.
"Наш посыл ясен: если этот механизм будет тем не менее внедрен, никто не сможет гарантировать, что в будущем кто-то не попытается распространить тот же сценарий сначала на газ, потом — на металлы и в конечном счете на любые типы товаров, которые заинтересуют западные капиталы", — отметил собеседник журнала.
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Дипломат не согласился с придуманным в Белом доме термином "подорожание Путина". По его мнению, причиной роста цен на топливо стал "квазикрестовый поход" США на углеводородную энергетику. Также ситуацию усугубил запрет на ввоз российских энергоносителей.
Санкции, вводимые из-за конфликта на Украине, все болезненнее сказываются на странах, которые их применяют, уверен посол. Они разгоняют инфляцию, провоцируют сбои в цепочках потребления, тормозят экономический рост вплоть до скатывания в рецессию.

"Число санкционных раундов, а также совершенно незаконных односторонних рестрикций уже не поддается подсчету. Только черные списки, имеющие отношение к России, включают более 2,5 тысячи физических и юридических лиц. Расплывчатые секторальные и торговые ограничения постоянно дополняют прямые запреты", — подчеркнул Антонов.

Идею установить потолок цен на российские энергоресурсы выдвинули на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу западным странам договориться пока не удалось.
Президент Владимир Путин прокомментировал эту инициативу и подчеркнул, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если противоречит ее собственным интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны Евросоюза станет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления Москвы долгосрочной стратегией западных стран. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Глава государства отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьАнатолий АнтоновРоссияСШАУкраинаМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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