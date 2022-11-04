https://ria.ru/20221104/soglashenie-1829266350.html

Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии

Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии - РИА Новости, 04.11.2022

Действия главы Косово прикончили Брюссельское соглашение, заявили в Сербии

Отказ премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти формировать Сообщество сербских общин (ССО) и снятие с поста директора полиции на севере края РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T18:57

2022-11-04T18:57

2022-11-04T18:57

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альбин курти

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Отказ премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти формировать Сообщество сербских общин (ССО) и снятие с поста директора полиции на севере края нанесли убийственный удар Брюссельскому соглашению об урегулировании и унизили ЕС, но остались без ответа Запада, заявил директор канцелярии по Косово и Метохии (КиМ) при правительстве Сербии Петар Петкович."Курти своим вчерашним заявлением на саммите Берлинского процесса, что его не интересует формирование ССО, что, возможно, бумага о его создании есть в Белграде, но ее нет в Приштине, а также заявлением, что снимает с поста главу регионального полицейского директората "Север" Ненада Джурича… нанес смертельный удар Брюссельскому соглашению, любому другому сотрудничеству в направлении нормализации отношений Белграда и Приштины и это вызвало глубокое огорчение сербского народа в КиМ", - заявил Петкович на брифинге в пятницу.По его словам, сербский президент Александр Вучич с ночи четверга до утра пятницы свыше семи часов вел разговоры с представителями косовских сербов "которые хотят защищать свое право на свободу передвижения" и сербский лидер заверил, что "не оставит свой народ в беде"."Ожидается реакция государства Сербии, из-за такого грубого нарушения международного права и Брюссельского соглашения и других соглашений, которые мы заключили, особенно о свободе передвижения. Поведение Курти – капля, которая переполнила чашу, такое поведение Приштины превысило всякую меру и вопрос – мог ли кто-то с Запада слышать, как он нарушает в центре Берлина Брюссельское соглашение и унижает ЕС и попытался унизить Сербию и сербский народ", - указал представитель сербских властей.Директор Канцелярии по КиМ отметил, что уже 24 часа нет никакой реакции ЕС и Запада на заявления и шаги премьера самопровозглашенной республики. Он также уточнил, что с подписания в Брюсселе соглашения о формировании ССО прошло 3486 дней без результата.Администрация Вучича днем заявила, что он встретится со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком вечером в пятницу, сербские СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что в субботу Вучич проведет встречу с представителями косовских сербов, патриархом Сербским Порфирием, срочное заседание правительства и отменил поездку в Египет на саммит COP 27. Сам глава сербского государства в четверг анонсировал обращение к гражданам в период с субботы до понедельника.Представители косовских сербов – партия "Сербский список" заявили в четверг, что рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника полиции-серба на севере края. Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выдавать письменные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины.Косовоалбанские власти требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируют выписывать "нарушителям" денежные штрафы от 150 евро.Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.

https://ria.ru/20221104/kosovo-1829220763.html

https://ria.ru/20221101/serbiya-1828406022.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221026/serbiya-1827050567.html

https://ria.ru/20221026/pravitelstvo-1827047622.html

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