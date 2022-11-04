https://ria.ru/20221104/sobyanin-1829184132.html

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днём народного единства, отметив что наша страна вновь борется за свое будущее, а... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:00

2022-11-04T11:00

2022-11-04T11:25

общество

сергей собянин

москва

россия

день народного единства в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829050256_0:240:2911:1877_1920x0_80_0_0_97011e745c752c8e28f168a0a1a08f0e.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днём народного единства, отметив что наша страна вновь борется за свое будущее, а москвичи делают всё для ее победы."Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее... С давних времён Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы", - говорится в сообщении.Собянин отметил, что в наше время для России как никогда важны единство и сплоченность.

https://ria.ru/20221104/moskva-1829181821.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей собянин, москва, россия, день народного единства в россии