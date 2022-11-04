https://ria.ru/20221104/sobyanin-1829184132.html
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днём народного единства, отметив что наша страна вновь борется за свое будущее, а... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:00
2022-11-04T11:00
2022-11-04T11:25
общество
сергей собянин
москва
россия
день народного единства в россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил жителей столицы с Днём народного единства, отметив что наша страна вновь борется за свое будущее, а москвичи делают всё для ее победы."Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства. Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, своё будущее... С давних времён Москва играет особую роль в жизни Отчизны. И в наши дни столица и москвичи делают всё для победы", - говорится в сообщении.Собянин отметил, что в наше время для России как никогда важны единство и сплоченность.
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общество, сергей собянин, москва, россия, день народного единства в россии
Общество, Сергей Собянин, Москва, Россия, День народного единства в России
11:00 04.11.2022 (обновлено: 11:25 04.11.2022)
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства
Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства и заявил о борьбе России за будущее