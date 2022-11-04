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Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР - РИА Новости, 04.11.2022
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Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР
Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР - РИА Новости, 04.11.2022
Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР
Деструктивные силы целенаправленно пытаются разрушить историческую память, чтобы расколоть российское общество и посеять в нем рознь так же, как это было... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:07
2022-11-04T19:07
сергей нарышкин
владимир путин
украина
россия
российское историческое общество
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Деструктивные силы целенаправленно пытаются разрушить историческую память, чтобы расколоть российское общество и посеять в нем рознь так же, как это было сделано на Украине, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь", - сказал Нарышкин в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества."Именно по такому сценарию развивались события на Украине, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада", - добавил Нарышкин.
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сергей нарышкин, владимир путин, украина, россия, российское историческое общество, в мире
Сергей Нарышкин, Владимир Путин, Украина, Россия, Российское историческое общество, В мире
19:07 04.11.2022
 
Деструктивные силы хотят расколоть российское общество, заявил глава СВР

Директор СВР Нарышкин: деструктивные силы хотят посеять в России рознь, как на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Деструктивные силы целенаправленно пытаются разрушить историческую память, чтобы расколоть российское общество и посеять в нем рознь так же, как это было сделано на Украине, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Существуют деструктивные силы, которые целенаправленно пытаются разрушить нашу историческую память, чтобы расколоть общество и посеять рознь", - сказал Нарышкин в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества.
"Именно по такому сценарию развивались события на Украине, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада", - добавил Нарышкин.
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