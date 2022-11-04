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Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022
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Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:38
2022-11-04T20:38
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые митинги и другие акции протеста.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в СМИ о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось."Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. И если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", - сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.
https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html
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в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, Генеральная прокуратура РФ
20:38 04.11.2022
 
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"

Ио генпрокурора Молдавии Мунтяну допустил ликвидацию оппозиционной партии "Шор"

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкСотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые митинги и другие акции протеста.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в СМИ о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 22:17
Шор обвинил президента Молдавии в заказе похищения экс-депутата
"Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. И если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", - сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.
Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 19:05
Шор обвинил молдавских прокуроров в превышении полномочий и краже денег
 
В миреМайя СандуМолдавияКишиневРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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