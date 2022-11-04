https://ria.ru/20221104/shor-1829278521.html

Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"

Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022

Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"

И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T20:38

2022-11-04T20:38

2022-11-04T20:38

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КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые митинги и другие акции протеста.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в СМИ о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось."Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. И если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", - сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.

https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html

https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия, генеральная прокуратура рф