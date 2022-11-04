https://ria.ru/20221104/shor-1829278521.html
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор" - РИА Новости, 04.11.2022
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T20:38
2022-11-04T20:38
2022-11-04T20:38
в мире
майя санду
молдавия
кишинев
россия
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826968953_0:174:1824:1200_1920x0_80_0_0_705ad048be9717b21dad3a5cf0cc6c54.jpg
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые митинги и другие акции протеста.Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в СМИ о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось."Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. И если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", - сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду и главу МВД Анну Ревенко.
https://ria.ru/20221103/pokhischenie-1829131822.html
https://ria.ru/20221028/prokurory-1827647991.html
молдавия
кишинев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826968953_203:0:1824:1216_1920x0_80_0_0_6c582c46f64d507506674d57b226f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, кишинев, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Майя Санду, Молдавия, Кишинев, Россия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура Молдавии допустила ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
Ио генпрокурора Молдавии Мунтяну допустил ликвидацию оппозиционной партии "Шор"
КИШИНЕВ, 4 ноя – РИА Новости. И.о. Генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил в пятницу о возможной ликвидации оппозиционной партии "Шор", которая проводит в Кишиневе массовые митинги и другие акции протеста.
Ранее глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу сообщил в СМИ о вероятной ликвидации партии "Шор", если будет доказано, что это политформирование незаконно финансировалось.
"Если я не ошибаюсь, партия "Шор" имеет статус подозреваемого в уголовном деле, которое находится в ведении Антикоррупционной прокуратуры. В случае поступления данного уголовного дела на рассмотрение судей и соответствующей стороны в качестве ответчика, одной из санкций в отношении юридического лица является ликвидация. И если такие решения приняты, есть риск ликвидации юридического лица, называйте его партией, если хотите", - сказал Мунтяну в эфире телеканала Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
С самого начала протестного движения власти Молдавии обвиняют партию "Шор" в незаконном финансировании, периодически в территориальных офисах политсилы проходят обыски, а ее представителей задерживают сотрудники антикоррупционных ведомств. Под домашним арестом находится вице-председатель политформирования Марина Табуер.
Оппозиция выдвигает руководству страны встречные обвинения в политическом преследовании, подавлении протестов и узурпации власти. В октябре после очередного массового митинга бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Партия "Шор" возложила вину за инцидент на президента страны Майю Санду
и главу МВД Анну Ревенко.