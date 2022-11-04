https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:59
2022-11-04T09:59
2022-11-04T11:54
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
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китай
пекин
си цзиньпин
евросоюз
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters. "Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение", — говорится в публикации. В статье отмечается, что визит канцлера в Пекин состоялся после того, как немецкие власти разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов. "Это проверка отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом. Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц", — цитирует агентство директора Центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэя. По мнению авторов, причиной визита Шольца в Китай стала экономическая ситуация в Германии — с рекордной инфляцией и надвигающейся рецессией. Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки.В последнее время между Германией и Францией наблюдается охлаждение. Основные разногласия касаются предельной цены на газ, а также идеи Макрона о европейском суверенитете и общей обороне. Недовольство Берлина вызвали и переговоры французского лидера о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном. На прошлой неделе Макрон и Шольц даже не стали проводить совместную пресс-конференцию по итогам визита немецкого канцлера в Париж.
https://ria.ru/20221028/evrosoyuz-1827458010.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, германия, китай, пекин, си цзиньпин, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Германия, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Евросоюз
09:59 04.11.2022 (обновлено: 11:54 04.11.2022)
СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай
Reuters: канцлер ФРГ Шольц отклонил предложение Макрона вместе поехать в Китай
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters
.
"Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что визит канцлера в Пекин состоялся после того, как немецкие власти разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов.
"Это проверка отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом. Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц", — цитирует агентство директора Центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэя.
По мнению авторов, причиной визита Шольца в Китай стала экономическая ситуация в Германии — с рекордной инфляцией и надвигающейся рецессией.
Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки.
В последнее время между Германией и Францией наблюдается охлаждение. Основные разногласия касаются предельной цены на газ, а также идеи Макрона о европейском суверенитете и общей обороне. Недовольство Берлина вызвали и переговоры французского лидера о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.
На прошлой неделе Макрон и Шольц даже не стали проводить совместную пресс-конференцию по итогам визита немецкого канцлера в Париж.