https://ria.ru/20221104/sholts-1829175651.html

СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай

СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай - РИА Новости, 04.11.2022

СМИ узнали, что Шольц не захотел ехать с Макроном в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:59

2022-11-04T09:59

2022-11-04T11:54

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

германия

китай

пекин

си цзиньпин

евросоюз

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пишет Reuters. "Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение", — говорится в публикации. В статье отмечается, что визит канцлера в Пекин состоялся после того, как немецкие власти разрешили китайской госкомпании приобрести долю в портовом терминале Гамбурга, несмотря на возражения партнеров по коалиции и опасения Соединенных Штатов. "Это проверка отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом. Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц", — цитирует агентство директора Центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэя. По мнению авторов, причиной визита Шольца в Китай стала экономическая ситуация в Германии — с рекордной инфляцией и надвигающейся рецессией. Канцлер Германии 4 ноября встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки.В последнее время между Германией и Францией наблюдается охлаждение. Основные разногласия касаются предельной цены на газ, а также идеи Макрона о европейском суверенитете и общей обороне. Недовольство Берлина вызвали и переговоры французского лидера о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном. На прошлой неделе Макрон и Шольц даже не стали проводить совместную пресс-конференцию по итогам визита немецкого канцлера в Париж.

https://ria.ru/20221028/evrosoyuz-1827458010.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

германия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, германия, китай, пекин, си цзиньпин, евросоюз