https://ria.ru/20221104/samolet-1828994893.html
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете - РИА Новости, 04.11.2022
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете
Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T03:25
2022-11-04T03:25
2022-11-04T03:25
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun.По ее словам, выбирать соседнее кресло со своим спутником — плохая идея. Джанель уверена: нужно бронировать места в окна и у прохода."Абсолютно никто не хочет сидеть в середине, — поясняет она. — Если сиденье у прохода свободно, пассажир выберет именно его".Если самолет летит с неполной загрузкой, есть шанс, что между вами никого не посадят, и тогда вам будет предоставлен целый ряд кресел, отмечает Джанель. "Ну а если такое случится, всегда можно попросить поменяться", — добавляет она.
https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пассажиры, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, пассажиры, Туризм, туристы
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете
Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет
The Sun.
По ее словам, выбирать соседнее кресло со своим спутником — плохая идея. Джанель уверена: нужно бронировать места в окна и у прохода.
"Абсолютно никто не хочет сидеть в середине, — поясняет она. — Если сиденье у прохода свободно, пассажир выберет именно его".
Если самолет летит с неполной загрузкой, есть шанс, что между вами никого не посадят, и тогда вам будет предоставлен целый ряд кресел, отмечает Джанель.
"Ну а если такое случится, всегда можно попросить поменяться", — добавляет она.