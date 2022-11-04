https://ria.ru/20221104/samolet-1828994893.html

Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете

Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете - РИА Новости, 04.11.2022

Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете

Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T03:25

2022-11-04T03:25

2022-11-04T03:25

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun.По ее словам, выбирать соседнее кресло со своим спутником — плохая идея. Джанель уверена: нужно бронировать места в окна и у прохода."Абсолютно никто не хочет сидеть в середине, — поясняет она. — Если сиденье у прохода свободно, пассажир выберет именно его".Если самолет летит с неполной загрузкой, есть шанс, что между вами никого не посадят, и тогда вам будет предоставлен целый ряд кресел, отмечает Джанель. "Ну а если такое случится, всегда можно попросить поменяться", — добавляет она.

https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, пассажиры, туризм, туристы