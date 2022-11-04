Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221104/samolet-1828994893.html
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете - РИА Новости, 04.11.2022
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете
Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T03:25
2022-11-04T03:25
туризм
новости - туризм
пассажиры
туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750514643_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_7ed411adf15c59cfee20bcec2c72e1f3.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun.По ее словам, выбирать соседнее кресло со своим спутником — плохая идея. Джанель уверена: нужно бронировать места в окна и у прохода."Абсолютно никто не хочет сидеть в середине, — поясняет она. — Если сиденье у прохода свободно, пассажир выберет именно его".Если самолет летит с неполной загрузкой, есть шанс, что между вами никого не посадят, и тогда вам будет предоставлен целый ряд кресел, отмечает Джанель. "Ну а если такое случится, всегда можно попросить поменяться", — добавляет она.
https://ria.ru/20220810/passazhiry-1808327246.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750514643_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_a02cc7be38d1387048548f8da79f8f10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, пассажиры, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, пассажиры, Туризм, туристы
03:25 04.11.2022
 
Эксперт объяснил, как правильно бронировать места в самолете

Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажиры в салоне самолета авиакомпании "Победа"
Пассажиры в салоне самолета авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Эксперт по путешествием рассказала, как правильно бронировать места в самолете, чтобы лететь с комфортом, пишет The Sun.
По ее словам, выбирать соседнее кресло со своим спутником — плохая идея. Джанель уверена: нужно бронировать места в окна и у прохода.
"Абсолютно никто не хочет сидеть в середине, — поясняет она. — Если сиденье у прохода свободно, пассажир выберет именно его".
Если самолет летит с неполной загрузкой, есть шанс, что между вами никого не посадят, и тогда вам будет предоставлен целый ряд кресел, отмечает Джанель.
"Ну а если такое случится, всегда можно попросить поменяться", — добавляет она.
Стюардесса - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
10 августа, 04:07Туризм
Стюардесса рассказала, какие ошибки совершают пассажиры на борту самолета
 
ТуризмНовости - ТуризмпассажирыТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала