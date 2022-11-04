https://ria.ru/20221104/rossiya-1829183910.html

Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

Володин поздравил россиян с Днем народного единства

В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:00

2022-11-04T11:00

2022-11-04T11:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

день народного единства в россии

4 ноября - день народного единства

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин."Развитие России и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз — объединяющие задачи. В сплоченности, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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