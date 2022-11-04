https://ria.ru/20221104/rossiya-1829183910.html
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:00
2022-11-04T11:00
2022-11-04T11:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день народного единства в россии
4 ноября - день народного единства
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин."Развитие России и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз — объединяющие задачи. В сплоченности, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день народного единства в россии, 4 ноября - день народного единства
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День народного единства в России, 4 ноября - День народного единства
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Спикер Госдумы Володин назвал сплоченность и веру в страну силой российского народа