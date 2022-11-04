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Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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Володин поздравил россиян с Днем народного единства
Володин поздравил россиян с Днем народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
Володин поздравил россиян с Днем народного единства
В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T11:00
2022-11-04T11:00
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
день народного единства в россии
4 ноября - день народного единства
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин."Развитие России и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз — объединяющие задачи. В сплоченности, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, день народного единства в россии, 4 ноября - день народного единства
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День народного единства в России, 4 ноября - День народного единства
11:00 04.11.2022
 
Володин поздравил россиян с Днем народного единства

Спикер Госдумы Володин назвал сплоченность и веру в страну силой российского народа

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПраздничный баннер ко Дню народного единства
Праздничный баннер ко Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Праздничный баннер ко Дню народного единства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В сплочённости и вере в страну заключается сила народа России, заявил в поздравлении к россиянам с Днём народного единства спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Развитие России и защита ее интересов, повышение благосостояния граждан, обеспечение безопасности и преодоление угроз — объединяющие задачи. В сплоченности, вере в свою страну — сила нашего многонационального народа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
День народного единства - государственный праздник России, который ежегодно отмечается 4 ноября. Его учредили в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
Участники фестиваля День народного единства на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
08:00
Как и четыре века назад, Россию спасает народное единство
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФДень народного единства в России4 ноября - День народного единства
 
 
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