https://ria.ru/20221104/rossiya-1829091966.html
Как и четыре века назад, Россию спасает народное единство
Как и четыре века назад, Россию спасает народное единство - РИА Новости, 04.11.2022
Как и четыре века назад, Россию спасает народное единство
История ноябрьских праздников в новейшей истории России разнообразна. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T08:00
2022-11-04T08:00
2022-11-04T08:11
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день народного единства
4 ноября - день народного единства
день народного единства - 4 ноября
день народного единства в россии
россия отмечает день народного единства
россия
москва
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История ноябрьских праздников в новейшей истории России разнообразна.Седьмое ноября последний раз на государственном уровне отмечалось в 1990 году. На следующий год было уже не до этого, а затем празднование революционной годовщины (тем более — начала новой эры в истории человечества) стало и вовсе не актуальным. При этом 7 и 8 ноября продолжали оставаться выходными — своего рода "песня без слов".Межеумочное состояние продолжалось 15 лет, покуда 27 декабря 2004 года не был принят закон, устанавливающий 4 ноября Днем народного единства — в память об очищении Москвы в 1612-м от нашествия иноплеменных. Седьмое же ноября упразднялось. Так что уже в 2005 году отмечался новый табельный день — и с того времени прошло уже 17 лет.Но и уже вполне конституированный новый праздник отличался эволюционной неоднозначностью. Его критики — от коммунистов до либералов — делали упор на то, что события Смутного времени — это совершенно неактуальная и непонятная археология. Причем с явно монархическим оттенком. Который либерало-коммунистам был одинаково чужд и неприятен.Хотя, казалось бы, то, что рука Всевышнего отечество спасла, настолько важно, что можно и понять — даже спустя четыре века. Подвигу Орлеанской Девы, спасшей Францию, уже шесть веков, а невероятное снятие английской осады с Орлеана по-прежнему остается величайшим событием в истории страны.То же и у нас. К 1612 году Русь представляла собой выжженное пепелище, по которому бродили ватаги шишей. Преодоление Смуты великим народным усилием заслуживает остаться в памяти народной, покуда вообще стоит Россия.Но благодарственная память о 1612-м имеет две составляющие — внутреннюю и внешнюю. Внутренняя — это как раз про народное единство, вдруг неизвестно откуда взявшееся и одолевшее всю страшную (и огромную) инерцию разложения. Представители этой инерции — это и вор Гришка Отрепьев, и те широкие народные массы, которые"Шли к самозванцу, Бориса кляня,В самое полымя шли из огня",и почти полностью провалившийся высший класс, символом которого стала позорная Семибоярщина. Гражданину Минину и князю Пожарскому, сумевшим отвернуть русскую землю от окончательной дороги в пропасть, Россия будет вечно благодарна.Но есть и внешняя составляющая. Кто выкормил и поддержал самозванца? Чьи войска вступили с ним в Москву? Кто осаждал Троице-Сергиеву лавру? Кто предавался людоедству в Кремле? Кто отрядил удальцов, чтобы захватить костромской Ипатьевский монастырь, где находился новоизбранный царь Михаил Романов? Хватало, конечно, и своих шишей, и украинских братьев (слово "запорожец" в 1612 году обозначало насильника и грабителя), но чьи иноземные шайки прошли по Руси наподобие монголо-татар?Это было хорошо известно и в XVII веке — о том говорилось в летописях. О том же было известно и в XIX веке во времена самодержавия, православия и народности. В опере "Жизнь за царя", в польском акте рыцари поют в промежутках между бальными танцами:"Мы храбро воюем с надменной Москвою:Мы ходим повсюду широкой грозою!Москалей строптивых под ноги стопталиИ тем мы москалей навеки связали!Как смеет противиться эта держава,Над коей висит наша ратная слава,Как меч Дамоклеев, готовящий месть!"Но и сегодня — вздумай Дуда и Моравецкий задать бал в Варшаве — гости будут слово в слово повторять либретто барона Е. Ф. Розена, ничего и переписывать не придется.Спустя век после петербургской премьеры либретто было переписано С. М. Городецким, тема царского спасения была полностью вычищена, опера получила название "Иван Сусанин", но польские удальцы на балу у короля Сигизмунда были изображены в неизменном качестве:"На север далекий направим все силы,Сожжем мы деревни, сожжем города!"Пожалуй, единственным временным промежутком, когда соседняя страна представала у русских в более благоприятном свете, были 60-70-е годы XX века. Польское кино ("Пепел и алмаз", а также исторические костюмные фильмы, в которых, впрочем, избегались болезненные темы совместного прошлого), телевизионный "Кабачок "13 стульев", полонофильские песни Окуджавы:"Потертые костюмы сидят на нас прилично,И плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,Когда под крик гармони уходим мы привычноСражаться за свободу в свои семнадцать лет".Но как только рухнула советская империя, русско-польские отношения быстро стали эволюционировать к привычному состоянию равновесной ненависти. Вплоть до нынешнего премьера Моравецкого, который храбро воюет с "надменной Москвою" — сегодня и ежедневно.Сила традиции столь велика, что в Варшаве именно сегодня, 4 ноября, — дата удачно выбрана — открывается съезд, на котором эмигранты во главе с нынешним киевлянином И. В. Пономаревым будут вырабатывать средства дальнейшей вооруженной борьбы с "москалями". Совершенно как при короле Сигизмунде.Хотя тому же удальцу Пономареву можно было бы и вспомнить церемониал погребения Лжедмитрия I:"Пеплом оставшимся пушку набили,Бахнули в сторону польской земли.Чтоб остальным самозванцам на страхВетер развеял Отрепьева прах".В принципе, тема польских панов все же не должна превалировать в рассуждениях о значении дня 4 ноября для прошлого и настоящего. Важнее помнить о великодушных россиянах, сумевших преодолеть казавшееся необратимым разложение русской земли. А паны — всего лишь внешняя проекция этого пагубного разложения.Но пока польские рыцари пребывают в нынешнем состоянии крайней кичливости, трудно при рассмотрении темы "Русские в 1612 году" избежать неконтролируемых ассоциаций.
https://ria.ru/20221102/prazdnik-1828809602.html
https://ria.ru/20220613/polsha-1794969408.html
https://ria.ru/20221103/polsha-1828934447.html
https://ria.ru/20220710/valensa-1801581494.html
https://ria.ru/20221026/rossiya-1827003591.html
https://ria.ru/20221013/polsha-1823867875.html
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
авторы, день народного единства, 4 ноября - день народного единства, день народного единства - 4 ноября, день народного единства в россии, россия отмечает день народного единства, россия, москва, иван сусанин, польша, варшава, кузьма минин (сухорукий), дмитрий пожарский, анджей дуда, матеуш моравецкий
Авторы, День народного единства, 4 ноября - День народного единства, День народного единства - 4 ноября, День народного единства в России, Россия отмечает День народного единства, Россия, Москва, Иван Сусанин, Польша, Варшава, Кузьма Минин (Сухорукий), Дмитрий Пожарский, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
История ноябрьских праздников в новейшей истории России разнообразна.
Седьмое ноября последний раз на государственном уровне отмечалось в 1990 году. На следующий год было уже не до этого, а затем празднование революционной годовщины (тем более — начала новой эры в истории человечества) стало и вовсе не актуальным. При этом 7 и 8 ноября продолжали оставаться выходными — своего рода "песня без слов".
Межеумочное состояние продолжалось 15 лет, покуда 27 декабря 2004 года не был принят закон, устанавливающий 4 ноября Днем народного единства — в память об очищении Москвы
в 1612-м от нашествия иноплеменных. Седьмое же ноября упразднялось. Так что уже в 2005 году отмечался новый табельный день — и с того времени прошло уже 17 лет.
Но и уже вполне конституированный новый праздник отличался эволюционной неоднозначностью. Его критики — от коммунистов до либералов — делали упор на то, что события Смутного времени — это совершенно неактуальная и непонятная археология. Причем с явно монархическим оттенком. Который либерало-коммунистам был одинаково чужд и неприятен.
Хотя, казалось бы, то, что рука Всевышнего отечество спасла, настолько важно, что можно и понять — даже спустя четыре века. Подвигу Орлеанской Девы, спасшей Францию
, уже шесть веков, а невероятное снятие английской осады с Орлеана по-прежнему остается величайшим событием в истории страны.
То же и у нас. К 1612 году Русь представляла собой выжженное пепелище, по которому бродили ватаги шишей. Преодоление Смуты великим народным усилием заслуживает остаться в памяти народной, покуда вообще стоит Россия.
Но благодарственная память о 1612-м имеет две составляющие — внутреннюю и внешнюю. Внутренняя — это как раз про народное единство, вдруг неизвестно откуда взявшееся и одолевшее всю страшную (и огромную) инерцию разложения. Представители этой инерции — это и вор Гришка Отрепьев, и те широкие народные массы, которые
"Шли к самозванцу, Бориса кляня,
В самое полымя шли из огня",
и почти полностью провалившийся высший класс, символом которого стала позорная Семибоярщина. Гражданину Минину и князю Пожарскому, сумевшим отвернуть русскую землю от окончательной дороги в пропасть, Россия будет вечно благодарна.
Но есть и внешняя составляющая. Кто выкормил и поддержал самозванца? Чьи войска вступили с ним в Москву? Кто осаждал Троице-Сергиеву лавру? Кто предавался людоедству в Кремле? Кто отрядил удальцов, чтобы захватить костромской Ипатьевский монастырь, где находился новоизбранный царь Михаил Романов
? Хватало, конечно, и своих шишей, и украинских братьев (слово "запорожец" в 1612 году обозначало насильника и грабителя), но чьи иноземные шайки прошли по Руси наподобие монголо-татар?
Это было хорошо известно и в XVII веке — о том говорилось в летописях. О том же было известно и в XIX веке во времена самодержавия, православия и народности. В опере "Жизнь за царя", в польском акте рыцари поют в промежутках между бальными танцами:
"Мы храбро воюем с надменной Москвою:
Мы ходим повсюду широкой грозою!
Москалей строптивых под ноги стоптали
И тем мы москалей навеки связали!
Как смеет противиться эта держава,
Над коей висит наша ратная слава,
Как меч Дамоклеев, готовящий месть!"
Но и сегодня — вздумай Дуда и Моравецкий задать бал в Варшаве
— гости будут слово в слово повторять либретто барона Е. Ф. Розена, ничего и переписывать не придется.
Спустя век после петербургской премьеры либретто было переписано С. М. Городецким, тема царского спасения была полностью вычищена, опера получила название "Иван Сусанин
", но польские удальцы на балу у короля Сигизмунда были изображены в неизменном качестве:
"На север далекий направим все силы,
Сожжем мы деревни, сожжем города!"
Пожалуй, единственным временным промежутком, когда соседняя страна представала у русских в более благоприятном свете, были 60-70-е годы XX века. Польское кино ("Пепел и алмаз", а также исторические костюмные фильмы, в которых, впрочем, избегались болезненные темы совместного прошлого), телевизионный "Кабачок "13 стульев", полонофильские песни Окуджавы:
"Потертые костюмы сидят на нас прилично,
И плачут наши сестры, как Ярославны, вслед,
Когда под крик гармони уходим мы привычно
Сражаться за свободу в свои семнадцать лет".
Но как только рухнула советская империя, русско-польские отношения быстро стали эволюционировать к привычному состоянию равновесной ненависти. Вплоть до нынешнего премьера Моравецкого, который храбро воюет с "надменной Москвою" — сегодня и ежедневно.
Сила традиции столь велика, что в Варшаве именно сегодня, 4 ноября, — дата удачно выбрана — открывается съезд, на котором эмигранты во главе с нынешним киевлянином И. В. Пономаревым будут вырабатывать средства дальнейшей вооруженной борьбы с "москалями". Совершенно как при короле Сигизмунде.
Хотя тому же удальцу Пономареву можно было бы и вспомнить церемониал погребения Лжедмитрия I
:
"Пеплом оставшимся пушку набили,
Бахнули в сторону польской земли.
Чтоб остальным самозванцам на страх
Ветер развеял Отрепьева прах".
В принципе, тема польских панов все же не должна превалировать в рассуждениях о значении дня 4 ноября для прошлого и настоящего. Важнее помнить о великодушных россиянах, сумевших преодолеть казавшееся необратимым разложение русской земли. А паны — всего лишь внешняя проекция этого пагубного разложения.
Но пока польские рыцари пребывают в нынешнем состоянии крайней кичливости, трудно при рассмотрении темы "Русские в 1612 году" избежать неконтролируемых ассоциаций.